Ximbinha fala da separação de Joelma: ‘Quartos separados’

O guitarrista Ximbinha relembra a época da separação da cantora Joelma. Os dois terminaram o casamento em 2015. Agora, ele contou que eles já viviam afastados dentro de casa há um tempo.

“A gente já vivia em quartos separados há muito tempo, há mais de um ano. Não tinha contato há mais de um ano de marido e mulher. Não ficava nem no camarim com ela”, disse ele ao podcast Inteligência Ltda.

Então, ele contou que sentiu muito quando viu a Banda Calypso chegar ao fim junto com a separação. “Não sofri pelo relacionamento. A Banda Calypso era minha alma. Foi muito difícil para sair do meu corpo. Pedi a Deus, porque tudo o que tem ali faz parte da minha vida. Eu me esforcei muito para acontecer. Sofri muito pela banda”, disse ele.

Ainda na entrevista, Ximbinha relembrou quando viu sua casa vazia após a separação e as dívidas. "Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela que ‘mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba", afirmou ele, e completou: "E quando terminou, os meus filhos foram juntos. Meu filho veio morar comigo depois de um tempo. Fiquei afastado dos meus filhos e muita coisa acontecendo. Muita gente falando coisas que não sabia. Se eu fosse falar, ia afetar muito a cabeça dos meus filhos. Preferi me calar e levar as porradas. Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedra, falando coisas que não sabiam".

“Todos os integrantes colocaram a banda na Justiça. A empresa estava com uma dívida imensa. Aí, quando eu fui atrás para pagar as dívidas, descobrimos que ela (Joelma) não tinha mais nada no nome dela. Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã… E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa, com a dívida, com um monte de coisa”, afirmou.

Ximbinha fez homenagem para a filha recentemente

O guitarrista e produtor musical Ximbinha, que está com 45 anos, usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Sua filha cacula completou 19 anos de vida, e ele fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma montagem em que aparece em três momentos diferentes ao lado da filha, Yasmin Mendes, fruto de seu relacionamento com a cantora Joelma, e prestou uma linda homenagem.

"Hoje é o dia da minha princesa, do amor do papai, Yasmin Mendes. Parabéns minha filha, que Deus te abençoe com muita saúde, felicidades e bençãos. Que você seja sempre essa filha tão amorosa e meiga, e saiba que o papai estará sempre do seu lado pra tudo nessa vida! Te amo até o infinito. Feliz Aniversário!", declarou Ximbinha na legenda da publicação.