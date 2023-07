Ximbinha encanta ao comemorar aniversário da filha: "Te amo até o infinito"

Nas redes sociais, Ximbinha postou alguns cliques raros com a filha, Yasmin Mendes, e prestou uma bela homenagem de aniversário

O guitarrista e produtor musical Ximbinha, que está com 45 anos, usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 11, sua filha cacula completou 19 anos de vida, e ele fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma montagem em que aparece em três momentos diferentes ao lado da filha, Yasmin Mendes, fruto de seu relacionamento com a cantora Joelma, e prestou uma linda homenagem.

"Hoje é o dia da minha princesa, do amor do papai, Yasmin Mendes. Parabéns minha filha, que Deus te abençoe com muita saúde, felicidades e bençãos. Que você seja sempre essa filha tão amorosa e meiga, e saiba que o papai estará sempre do seu lado pra tudo nessa vida! Te amo até o infinito. Feliz Aniversário!", declarou Ximbinha na legenda da publicação.

Além do músico, Yasmin também ganhou uma homenagem especial da mãe. Nas redes sociais, Joelma relembrou imagens de quando ela e a filha cantaram juntas em uma gravação do programa Altas Horas, da Globo, e estavam com looks combinando, e parabenizou a herdeira. "Feliz aniversário pra minha pititita que não para de crescer! Parece que foi ontem que você dividia o palco comigo dentro da minha barriga e hoje divide do meu lado. Que Papai do céu te abençoe e te guarde sempre! Yasmin, te amo muitão", falou a artista.

Fotos com a esposa na praia

Durante as férias no Pará, o músico Ximbinha surgiu em cliques raros ao lado da esposa, Karen Kethlen. Nas imagens, os dois aparecem abraçados, em clima de romance, enquanto curtem uma praia da região. "Minha felicidade", disse ela na legenda.

Os dois estão casados desde julho de 2018. Karen é advogada e é discreta com a vida nas redes sociais, com poucos posts ao lado do marido. Ximbinha está separado da cantora Joelma desde 2015 e assumiu o namoro poucos meses depois da separação da ex-mulher.