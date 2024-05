Ximbinha revela desejo de ser pai novamente, ainda este ano: ‘Muita alegria’

Casado com a advogada Karen Kethlen desde 2018, Ximbinha fala do atual momento profissional e do desejo de ser pai novamente, em entrevista à CARAS Brasil

O guitarrista Ximbinha (50) está vivendo um momento especial em sua vida e na carreira artística. Recentemente, ele lançou seis faixas que integram o projeto O Ás e as Damas, do Ximbinha & Banda. Em entrevista à CARAS Brasil, o músico fala sobre o sucesso do trabalho e revela ainda um desejo pessoal, muito especial: ser pai novamente, ainda este ano. "Muita alegria”, destaca.

Casado desde julho de 2018 com a advogada Karen Kethlen (35), Ximbinha fala do desejo de ser pai. “Quero ser pai novamente, e a hora que Deus enviar, será um momento de muita alegria na minha vida”, afirma o guitarrista, que assume ser um paizão.

Yago Mendes, filho da cantora Joelma (49), sua ex-mulher, mora com ele e a relação entre os dois é de pai para filho. “Tenho uma relação de muito amor, companheirismo e parceria com meu filho. Graças a Deus sempre tivemos essa relação um com o outro”, revela.

O paraense também se derrete ao falar da filha Yasmin Mendes (19), fruto de seu antigo casamento. A jovem demonstra talento para a carreira artística. Apesar de ter herdado o forró dos pais, ela segue um estilo diferente. Nas redes sociais, compartilha vídeos cantando músicas de artistas como Cazuza, Post Malone e The Strokes.

“Ela quer seguir a carreira de produtora musical, e está estudando para entrar nessa área. Ela canta lindamente, nasceu com esse dom, e sou um pai muito orgulhoso da minha filha. Já aconselhei para que ela siga o coração dela. E ela optando em seguir como cantora ou como produtora eu vou sempre estar de braços abertos para dar apoio, ajudar e aconselhar em tudo que ela precisar”, conta.

NOVO PROJETO MUSICAL

Para a nova etapa do projeto O Ás e as Damas, Ximbinha escolheu quatro canções inéditas: DR, Quebra o Telefone, Fake Relação e Amante, além de duas regravações, Saudade e Agora Somos Ex. Ximbinha comemora a repercussão do trabalho. “Está sendo ótimo! Os fãs e o público em geral estão elogiando muito as músicas, a repercussão é muito positiva”, diz.

Agora Somos Ex, que já era sucesso, ganhou uma regravação: “É uma música em que lancei em 2016, e eu já havia regravado em 2020. Em 2023, ela deu uma repercussão fantástica, e estourou. Depois disso, ela passou a ser regravada por muitos artistas, e fiquei feliz demais. Por todas as cidades que passo, a música é um sucesso. E nos shows, o público canta do início ao fim. Então, ela foi uma das primeiras músicas que logo entrou no repertório do projeto”.

“Agora lancei DR, que é uma composição que já caiu nas graças do público e está tendo uma execução muito legal, e Amante, que conta com uma letra marcante e com um arranjo e solo inconfundível, tem tocado os corações”, emenda o músico, que costuma consultar os fãs para a escolha das músicas. “Tudo que faço é pra eles”, ressalta.

“Meus fãs são a peça mais importante e fundamental em todo o meu trabalho, afinal, eles são as pessoas que mais vão escutar, curtir, e consumir as minhas músicas, e ainda por cima, são os maiores e mais fiéis divulgadores do meu trabalho. Portanto, nada mais justo, do que ouvir a opinião deles em primeiro lugar”, acrescenta o paraense.

Vale ressaltar que o DVD completo contará com 20 faixas. “Estou lançando as faixas por partes, para todos irem saboreando as músicas, até porque 80% delas são inéditas, mas acredito que até julho todas as faixas já estarão lançadas”, informa.

GUITARRISTA RECONHECIDO

Ximbinha é considerado um dos maiores guitarristas do país, e ele fala sobre isso: “Me sinto muito honrado com esse título, muito mesmo. Até porque temos grandiosos guitarristas neste país, e ser considerado um dos maiores é um mérito muito grande. Só tenho que agradecer e fico muito feliz e realizado em ter construído um legado com uma história tão bonita nesses 37 anos de carreira”, destaca.

O artista revela que seu gosto musical é bastante eclético. “Minha vida é ouvir música. Estou sempre escutando músicas novas que os compositores me enviam, para a criação de repertório. Portanto, passo quase todos os dias ouvindo diversos estilos de músicas. Às vezes, recebo a música em um gênero musical e modifico por completo o arranjo, para adaptar para o meu estilo musical. Portanto, escuto de tudo (risos)”, conta,

Para finalizar, Ximbinha confessa o que gosta de fazer nos tempos livres: “Gosto muito de ouvir música, cozinhar, estar junto da minha família, dos meus pais e dos meus amigos”.