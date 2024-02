Viviane Araújo choca com pernões muito musculosos: 'Lindo demais'

De fantasia de Carnaval, Viviane Araújo choca ao deixar curvas exuberantes à mostra; famosa impressionou com definição e volume de pernas

Mesmo após o fim do Carnaval, Viviane Araújo continua impressionando com seu físico escultural. Nesta quarta-feira, 21, a famosa relembrou a fantasia que usou para desfilar como Rainha de Bateria da Mancha Verde e impactou os internautas.

Isso porque, a atriz apareceu arrasadora na roupa verde brilhante. Cobrindo apenas o necessário, a musa esbanjou seu corpaço treinado. Viviane Araújo então chamou a atenção principalmente com suas pernas musculosas e bumbum bem desenhado.

"Quem mais apaixonou nessa fantasia pro meu desfile da @manchacarnaval? Eu amei

Eu estava representando junto com a minha @bateriapurobalanco cantora de moda de viola! Gostaram?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a mamãe de Joaquim, de um ano, recebeu vários elogios. "Deusa", definiram os fãs. "Vivi, teu corpo tá lindo demais! Parabéns para sua personal e pra você que depois de uma gravidez conseguiu ficar com o corpitcho mais lindo do que antes", admiraram o físico.

Nos últimos dias, Viviane Araújo impressionou ao revelar como estava seu corpo para o Carnaval. Após mais de um ano do nascimento do herdeiro, ela recuperou as curvas musculosas ao treinar pesado na academia e até fazer algumas cirurgias para retocar o corpo depois da gravidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo brilha na Mancha Verde com body minúsculo

No primeiro dia de Carnaval, a atriz Viviane Araújo brilhou como rainha de Bateria da Mancha Verde, em São Paulo. A famosa desfilou neste sábado, 10, com uma fantasia verde e chamou a atenção com sua presença inconfundível.

Com as curvas bem definidas e torneada, a mamãe de Joaquim, de um ano, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, impressionou ao esbanjar sua forma física na fantasia cheia de brilhos e penas.

Vestindo um body bem cavado e com transparência, a musa fitness cobriu suas partes íntimas com a peça. O look ainda foi composto por botas brilhantes e uma espécia de "asa" com franjas de brilhos e penas. Na cabeça, ela colocou um chapéu. Veja as fotos da musa aqui.