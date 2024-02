Viviane Araújo brilha na Mancha Verde com body minúsculo

Rainha há 19 anos da Mancha Verde, Viviane Araújo brilha em desfile da escola usando body transparente e com brilhos em partes íntimas

No primeiro dia de Carnaval, a atriz Viviane Araújo brilhou como rainha de Bateria da Mancha Verde, em São Paulo. A famosa desfilou neste sábado, 10, com uma fantasia verde e chamou a atenção com sua presença inconfundível.

Com as curvas bem definidas e torneada, a mamãe de Joaquim, de um ano, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, impressionou ao esbanjar sua forma física na fantasia cheia de brilhos e penas.

Vestindo um body bem cavado e com transparência, a musa fitness cobriu suas partes íntimas com a peça. O look ainda foi composto por botas brilhantes e uma espécia de "asa" com franjas de brilhos e penas. Na cabeça, ela colocou um chapéu.

Inclusive o acessório foi para entrar no clima do tema escolhido pela Mancha Verde, escola na qual é rainha há 19 anos, de mostrar a força do campo em produção de alimentos.

Nos últimos dias, Viviane Araújo impressionou ao revelar como estava seu corpo para o Carnaval. Após mais de um ano do nascimento do herdeiro, ela recuperou as curvas musculosas ao treinar pesado na academia e até fazer algumas cirurgias para retocar o corpo depois da gravidez.

Veja as fotos de Viviane Araújo desfilando pela Macha Verde:

Viviane Araújo desfila na Mancha Verde - Foto: Leo Franco / AgNews

Viviane Araújo desfila na Mancha Verde - Foto: Leo Franco / AgNews

Tudo isso? Viviane Araújo gasta fortuna em fantasias de Carnaval

Viviane Araújo também costuma manter o valor de suas fantasias em sigilo. Porém, conforme informações do Terra, a atriz chegou a investir cerca de R$ 250 mil em uma delas em 2012. O traje, composto por 60 mil cristais e mais de mil penas de faisão, foi um dos mais marcantes da dançarina desde que pisou nas avenidas pela primeira vez.

Considerando a valorização ao longo do tempo, é provável que a fantasia tenha um valor ainda mais alto nos dias de hoje. No entanto, a musa negou o alto investimento. Em outros Carnavais, por exemplo, a beldade evitou discutir sobre seus gastos para brilhar na avenida: "A gente vai comprando, comprando. Acaba que nem sei quanto gastei", disse a Rainha de Bateria da Salgueiro. Veja quanto outras famosas gastam aqui.