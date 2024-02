Puxou a mãe! Filho de Viviane Araújo esbanja fofura ao curtir Carnaval

Fantasiado de super-herói, filho de Viviane Araújo esbanja carisma e charme ao surgir curtindo a folia em sua casa; veja as fotos

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de mais de um ano, esbanjou fofura em mais uma aparição. Nesta quarta-feira, 14, a musa de Carnaval exibiu o herdeiro em clima de folia e encantou com seu charme.

Fantasiado do super-herói Batman, o pequeno apareceu brincando com confetes na área externa de sua casa no Rio de Janeiro. "Se você estiver em perigo chame o “Batmanjoca”pra te salvar", brincou a artista ao exibir os registros do menino.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram o bebê cheio de fofura. "E esses cachinhos?", admiraram o cabelo de Joaquim. "Não aguento não", babaram os seguidores.

Nos últimos dias, Viviane Araújo impressionou ao revelar como estava seu corpo para o Carnaval. Após mais de um ano do nascimento do herdeiro, ela recuperou as curvas musculosas ao treinar pesado na academia e até fazer algumas cirurgias para retocar o corpo depois da gravidez.

Veja as fotos do filho de Viviane Araújo, Joaquim, de Batman:

Viviane Araújo brilha na Mancha Verde com body minúsculo

No primeiro dia de Carnaval, a atriz Viviane Araújo brilhou como rainha de Bateria da Mancha Verde, em São Paulo. A famosa desfilou neste sábado, 10, com uma fantasia verde e chamou a atenção com sua presença inconfundível.

Com as curvas bem definidas e torneada, a mamãe de Joaquim, de um ano, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, impressionou ao esbanjar sua forma física na fantasia cheia de brilhos e penas.

Vestindo um body bem cavado e com transparência, a musa fitness cobriu suas partes íntimas com a peça. O look ainda foi composto por botas brilhantes e uma espécia de "asa" com franjas de brilhos e penas. Na cabeça, ela colocou um chapéu. Veja as fotos da musa aqui.