Virginia Fonseca ostenta abdômen sarado ao surgir de biquíni e minissaia: "Que perfeita"

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao exibir seu corpão sarado ao apostar em look ousado

Virginia Fonseca arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com um look ousado. Mãe de duas meninas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de sete meses, ela impressionou ao exibir seu corpo sarado.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na tarde desta tera-feira, 6, a influenciadora digital surge usando um biquíni preto com estampa de foguinho, uma minissaia e botas pretas, além disso, ela completou o visual com óculos escuros e luvas.

"Tenho nem legenda para esse carrossel", confessou a artista, casada com o cantor Zé Felipe, na legenda das fotos feita pelo fotógrafo Rafa Mason.

A publicação rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Meu Deus, é muita beleza pra uma pessoa só", disse uma seguidora. "Arrasa sempre", escreveu outra. "Que perfeita", comentou uma fã. "Pisa menos, por favor", brincou mais uma.

Recentemente, Virginia impressionou ao exibir o resultado de seu bumbum após ir em uma clínica fazer tratamento estético. Deitada com os glúteos para cima, ela chamou a atenção ao ostentar suas curvas empinadas. "To por cá", contou a famosa ao surgir passando por mais uma sessão para ficar com bumbum bem durinho. "Eu amo esse aparelho", comentou.

Confira as fotos de Virginia Fonseca:

Virginia expõe intimidade da mãe

Acostumada a mostrar o dia a dia de sua casa sem filtro, a influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu ao fazer um flagra da mãe na madrugada desta última segunda-feira, 05. A esposa de Zé Felipe ouviu muito barulho do quarto de Margareth Serrão e resolveu verificar o que estava acontecendo.

A mulher do cantor entrou no local já gravando, sem avisar a mãe e acabou revelando não apenas o que ela estava fazendo, mas também um pouco da intimidade de seu banheiro. No local, a avó de Maria Alice e Maria Flor estava fazendo uma chamada de vídeo. Conversando com uma parente, Margareth surgiu curtindo o momento e a filha acabou gravando as calcinhas penduradas no box de vidro. A influenciadora fez questão de mostrar as peças íntimas secando no lugar.

