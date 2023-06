Virginia Fonseca expõe intimidade do banheiro da mãe: 'Gente'

Influenciadora Virginia Fonseca expõe a mãe ao fazer flagra inesperado no banheiro; veja

Acostumada a mostrar o dia a dia de sua casa sem filtro, a influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu ao fazer um flagra da mãe na madrugada desta segunda-feira, 05. A esposa de Zé Felipe ouviu muito barulho do quarto de Margareth Serrão e resolveu verificar o que estava acontecendo.

A mulher do cantor entrou no local já gravando, sem avisar a mãe e acabou revelando não apenas o que ela estava fazendo, mas também um pouco da intimidade de seu banheiro. No local, a avó de Maria Alice e Maria Flor estava fazendo uma chamada de vídeo.

Conversando com uma parente, Margareth Serrão surgiu curtindo o momento e Virginia Fonseca acabou gravando as calcinhas penduradas da senhora no box de vidro. A influenciadora fez questão de mostrar as peças íntimas secando no lugar.

"Tava passando pra ir pro quarto, ouvi uma conversação no quarto da minha mãe e fui ver... gente...", debochou ela da situação e das calcinhas à mostra.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca divertiu ao se gravar de ressaca após curtir muito a festa luxuosa do aniversário de dois anos de sua filha mais velha. Ela ainda revelou vários perrengues dos bastidores do evento, como xixi em seu look milionário.

Virginia Fonseca expõe intimidade da mãe; veja:

Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem festa luxuosa para a filha mais velha

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo. Nesta terça-feira, 30, eles reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio.

A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas. Além disso, eles contaram com a entrada luxuosa no salão, com direito a balões no teto e estátuas enormes de unicórnios.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.