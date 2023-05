Após festa da filha, Virginia Fonseca acorda acabada: 'Tô mal'

Abatida, Virginia Fonseca acorda mal após festão da filha Maria Alice; veja

Após festejar os dois anos da primogênita, Maria Alice, com muitos shows, bebidas e surpresas, Virginia Fonseca (24) acordou nesta quarta-feira, 31, após o horário de almoço. Abatida, ela se gravou ainda deitada no escuro ao lado do esposo, o cantor Zé Felipe (25).

Depois de viver muitas emoções ao ver a herdeira entrando em um pônei no evento e até ter tido seu look destruído com xixi, a influenciadora digital acordou e comentou que não estava se sentindo muito bem. Segundo ela, a bebida teria lhe afetado.

"Gente do céu, pelo amor de deus, bom dia, boa tarde, ainda to aqui deitada, to numa ressaca braba, vei, nunca mais eu bebo, nunca mais", prometeu Virginia Fonseca enquanto o amado deu uma risadinha ao ouvir a fala da esposa.

Nesta terça-feira, 30, a famosa compartilhou vários momentos da festa luxuosa da filha mais velha. O evento teve o tema de unicórnios e a pequena entrou para os parabéns montada em um pônei, que causou polêmica ao defecar no ambiente e dividiu opiniões sobre seu uso em um aniversário.

Para comemorar os dois anos de Maria Alice, Virginia Fonseca apostou em um vestido luxuoso, de modelo branco, com mangas que custa mais de R$ 25 mil. O que ela não imaginava é que teria a roupa molhada com xixi da filha mais nova, Maria Flor.

Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem festa luxuosa para a filha mais velha

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo. Nesta terça-feira, 30, eles reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio.

A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas. Além disso, eles contaram com a entrada luxuosa no salão, com direito a balões no teto e estátuas enormes de unicórnios.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.