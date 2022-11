Virgínia Fonseca choca ao exibir barriga reta e com entradinha após dias do nascimento da filha

Após mais de 10 dias do nascimento de Maria Flor, Virgínia Fonseca ostentou abdômen seco em nova foto no espelho

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) mostrou mais uma vez a sua barriga na rede social. Após compartilhar uma foto de calcinha e top no feed, a loira publicou nesta quinta-feira, 03, uma selfie no espelho ostentando seu abdômen bem seco.

No registro, a nora de Leonardo (59) e Poliana Rocha (45) posou com a camisa estampada dobrada e revelou que está com as curvas bem sequinhas, inclusive já exibindo a entradinha da barriga.

"Bora de banho", escreveu a esposa de Zé Felipe (24) ao aparecer fazendo pose e dando um show de beleza no banheiro.

Ainda nesta quinta-feira, 03, Virgínia Fonseca comemorou ao combinar a camisa estampada, a qual surgiu dobrada na selfie no espelho, com uma calça jeans bem justinha. A mamãe de segunda viagem celebrou ao poder usar novamente a peça colada.

É bom lembrar que antes da primeira gravidez, de Maria Alice, a influenciadora já havia feito uma lipoaspiração. A segunda herdeira da famosa nasceu no último dia 22 e está com 12 dias de vida.

Virgínia Fonseca exibe entradinha na barriga; veja:

Virgínia Fonseca compara fotos das filhas bebês

A influenciadora Virgínia Fonseca comparou nesta quinta-feira, 03, em seus stories no Instagram uma foto das filhas, Maria Alice e Maria Flor, com quase os mesmos dias de vida.

Com uma foto da herdeira mais velha, de quando ela tinha 20 dias, a esposa de Zé Felipe fez uma montagem com um clique da caçula de 12 dias e falou que não vê semelhança entre as duas."Eu particularmente não acho nada parecidas", deu risada a nora do cantor Leonardo.

