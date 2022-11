Virgínia Fonseca compara fotos das filhas bebês: ''Nada parecidas''

Influenciadora Virgínia Fonseca comparou foto das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e opinou sobre não terem semelhanças

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 08h50

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) comparou nesta quinta-feira, 03, em seus stories no Instagram uma foto das filhas, Maria Alice e Maria Flor, com quase os mesmos dias de vida.

Com uma foto da herdeira mais velha, de quando ela tinha 20 dias, a esposa de Zé Felipe (24) fez uma montagem com um clique da caçula de 12 dias e falou que não vê semelhança entre as duas.

"Eu particularmente não acho nada parecidas", deu risada a nora do cantor Leonardo (59) e de Poliana Rocha (45) ao comparar as meninas.

Ainda nos últimos dias, Virgínia Fonseca ficou indignada ao ver um comentário de uma internauta chamando a herdeira recém-nascida de feia. Nervosos, os papais de Maria Flor rebateram a crítica na rede social.

Virgínia Fonseca compara as filhas; veja:

Virgínia Fonseca veste jeans justinha após dias do nascimento da filha

A influenciadora Virgínia Fonseca mostrou nesta quinta-feira, 03, que já está com o seu corpo antes da segunda gestação. Após alguns dias do nascimento da filha caçula, Maria Flor, a esposa de Zé Felipe exibiu seu corpaço em um look colado e impressionou.

Depois de exibir seu corpo de calcinha e sutiã, a nora de Leonardo compartilhou uma selfie no espelho de seu closet usando uma calça jeans bem colada.

Na rede social, ao publicar o clique de roupa íntima, exibindo sua barriga chapada, alguns internautas recordaram que ela fez uma lipoaspiração antes de engravidar da primeira filha e também criticaram a influencer por postar a imagem, pela cobrança que outras mães têm com o corpo após parto. "A garantia da lipo 3D é real", "Barriga de lipo, não se comparem", "Essa lipo 3D da Virginia foi poderosa mesmo para aguentar as 2 gestações", "Não aprendeu nada no pós parto da Maria Alice. Você influencia diversas pessoas. Quantas mamães não tem a mesma condição de retornar ao corpo dos sonhos tão rápido assim, esse tipo de postagem só aumenta a cobrança nelas", disseram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!