Virgínia Fonseca se revolta após filha ser chamada de feia: "Mal amada"

31/10/2022

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) ficaram indignados ao verem comentários criticando a aparência de sua filha recém-nascida, Maria Flor. Ao receber uma mensagem de uma pessoa chamando a herdeira de feia, a famosa logo se pronunciou.

"Zé Felipe está P da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", falou a nora de Poliana Rocha (45) e Leonardo (59) que vem mostrando alguns cliques da garota desde seu nascimento na última semana.

Virgínia Fonseca então comentou o que sentiu ao ver o xingamento para sua caçula. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", afirmou ela.

"Não vou ficar com raiva, estou com dó. Vou abstrair, esquecer esse post dela e pronto. Mas o Zé Felipe está possesso", comentou. O cantor chegou a fazer um print do post e compartilhar em suas redes xingando a mulher.

Poliana Rocha não aguenta e rebate críticas sobre a neta Maria Alice

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu sua opinião sobre o último acontecimento polêmico envolvendo a nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e sua neta, Maria Alice.

De início, ela comentou como a internet pode ser um ótimo meio de divulgar produtos e informações, mas que também pode acabar sendo um caminho para machucar o próximo.

"Nós temos que usar a internet ao nosso favor não pra adoecer as pessoas, tem tanta coisa que um pode oferecer pro outro através da internet, mas vocês tão querendo usar pra julgar, falar mal dos outros, pra querer o que o outro tem", começou dizendo.

E continuou. "Cada um nasceu com um proposito, cada um tem o que merece, vamos parar de julgamento", pediu a loira.

Logo em seguida, Poliana Rocha citou as críticas que a neta recebeu de uma pediatra sobre estar falando pouco em sua idade. "Maria Alice falando pouco pela idade dela, cada criança fala no seu tempo e se fala pouco ou fala muito isso é problema dos pais, então vamos parar de julgamento, vamos crescer como ser humano", declarou.

