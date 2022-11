De calcinha e top, Virginia Fonseca deixa fãs chocados com corpão após parto: ''Garantia da lipo''

Influenciadora Virginia Fonseca impressiona ao postar selfie no espelho exibindo o corpo e fãs relembram lipoaspiração

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 13h32

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) surpreendeu a web ao compartilhar uma foto mostrando como está seu corpo menos de duas semanas após dar à luz!

Nesta quarta-feira, 02, a empresária impressionou os fãs ao exibir as mudanças no corpo pouco mais de 10 dias após o nascimento da segunda filha com o cantor Zé Felipe (24), a pequena Maria Flor, que chegou ao mundo no último dia 22.

"Nada não, só me amostrando mesmo. Tem tempoooo que a mãe não ganha um biscoitin kakakak", brincou ela na legenda.

Os seguidores elogiaram Virginia."Que mulher!!!!!! Vocês tem que aceitar ela é elaaaaaaa", "A barriga de recém-parida menor que a minha....", "Merece biscoito e a padaria toda", babaram os admiradores.

No entanto, alguns internautas recordaram que ela fez uma lipoaspiração antes de engravidar da primeira filha e também criticaram a influencer por postar a imagem, pela cobrança que outras mães têm com o corpo após parto. "A garantia da lipo 3D é real", "Barriga de lipo, não se comparem", "Essa lipo 3D da Virginia foi poderosa mesmo para aguentar as 2 gestações", "Não aprendeu nada no pós parto da Maria Alice. Você influencia diversas pessoas. Quantas mamães não tem a mesma condição de retornar ao corpo dos sonhos tão rápido assim, esse tipo de postagem só aumenta a cobrança nelas", disseram.

Virginia encanta ao mostrar ensaio newborn da caçula

A mamãe coruja Virginia Fonseca encantou a web com o primeiro ensaio fotográfico da segunda filha, Maria Flor! A pequena esbanjou fofura em foto e já fez até sua primeira campanha publicitária. No Instagram da bebê com a irmãzinha, Maria Alice, de um aninho, a mamãe publicou um registro durante o ensaio newborn em que a caçula aparece dormindo com um sorrisinho estampado no rosto. "Oi pessual, essa foto foi de quando eu tinha 6 dias de vida, agora eu já tenho 9. Meu Newborn. Ass: Flururu", escreveu Virginia ao legendar o post, como se fosse Maria Flor.

Recentemente, Virginia foi criticada na web após publicar foto de Maria Flor como se estivesse anunciando produtos de seu novo lançamento. Na imagem, a bebê aparece de roupão, pantufa e toalha amarrada na cabeça.

