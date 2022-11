Após dias do nascimento da filha, Virgínia Fonseca comemora ao entrar em jeans justinha: ''Saudade''

Influenciadora Virgínia Fonseca fez selfie no espelho e mostrou como ficou em calça jeans colada após dias de dar à luz

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) mostrou nesta quinta-feira, 03, que já está com o seu corpo antes da segunda gestação. Após alguns dias do nascimento da filha caçula, Maria Flor, a esposa de Zé Felipe (24) exibiu seu corpaço em um look colado e impressionou.

Depois de exibir seu corpo de calcinha e sutiã, a nora de Leonardo (59) compartilhou uma selfie no espelho de seu closet usando uma calça jeans bem colada.

Despojada, Virgínia Fonseca combinou a roupa justa com uma camisa colorida bem estampada. "Saudade que eu tava de uma calça jeans", disse a mamãe ao retomar a peça.

Nesta quarta-feira, 02, ao publicar o clique de roupa íntima, exibindo sua barriga chapada, alguns internautas recordaram que ela fez uma lipoaspiração antes de engravidar da primeira filha e também criticaram a influencer por postar a imagem, pela cobrança que outras mães têm com o corpo após parto. "A garantia da lipo 3D é real", "Barriga de lipo, não se comparem", "Essa lipo 3D da Virginia foi poderosa mesmo para aguentar as 2 gestações", "Não aprendeu nada no pós parto da Maria Alice. Você influencia diversas pessoas. Quantas mamães não tem a mesma condição de retornar ao corpo dos sonhos tão rápido assim, esse tipo de postagem só aumenta a cobrança nelas", disseram.

Virgínia Fonseca se revolta após filha ser chamada de feia

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe ficaram indignados ao verem comentários criticando a aparência de sua filha recém-nascida, Maria Flor. Ao receber uma mensagem de uma pessoa chamando a herdeira de feia, a famosa logo se pronunciou.

"Zé Felipe está P da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", falou a nora de Poliana Rocha (45) e Leonardo que vem mostrando alguns cliques da garota desde seu nascimento na última semana.

Virgínia Fonseca então comentou o que sentiu ao ver o xingamento para sua caçula. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", afirmou ela.

