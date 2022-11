Toda estilosa, Poliana Rocha registra momento fofo com a neta recém-nascida: ''Florzinha''

Com Maria Flor no colo, Poliana Rocha encantou ao surgir toda estilosa em vídeo durante visita para a caçulinha

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 11h26

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao mostrar mais um momento com a neta recém-nascida, Maria Flor. Nesta quarta-feira, 02, a vovó coruja compartilhou o vídeo de mais uma visita para a pequena e esbanjou fofura em sua rede social.

No registro, a influenciadora apareceu toda estilosa com a bebê no colo e chamou a atenção com o look escolhido para o momento: um conjuntinho estampado de animal print.

Vestindo o look todo moderno e despojado, Poliana Rocha arrematou a combinação com sandálias fechadas pretas.

Ninando Maria Flor no colo, a loira surgiu se derretendo pela neta. "Com a FLOR mais linda da vovó Poly", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do vídeo, os seguidores logo admiraram o momento cheio de amor da dupla. "Lindeza", admiraram os fãs. "Lindas", falaram outros.

Veja o vídeo de Poliana Rocha ninando a neta Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Virgínia Fonseca se revolta após filha ser chamada de feia

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) ficaram indignados ao verem comentários criticando a aparência de sua filha recém-nascida, Maria Flor. Ao receber uma mensagem de uma pessoa chamando a herdeira de feia, a famosa logo se pronunciou.

"Zé Felipe está P da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", falou a nora de Poliana Rocha (45) e Leonardo (59) que vem mostrando alguns cliques da garota desde seu nascimento na última semana.

Virgínia Fonseca então comentou o que sentiu ao ver o xingamento para sua caçula. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", afirmou ela.

