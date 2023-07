Virginia Fonseca arrasa em novas fotos com a sogra e os fãs elogiam: 'Lindas demais'

Virginia Fonseca e a sogra, Poliana Rocha, apareceram em clima de diversão durante banho de lago na fazenda de Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca e a sogra, Poliana Rocha, atraíram todos os olhares nas redes sociais nesta quarta-feira, 26, ao mostrarem como curtir o dia de sol na fazenda do cantor Leonardo em Goiânia. As duas foram tomar um banho no lago do local e mostraram suas belezas impecáveis.

Virginia e Poliana apareceram apenas de biquíni e ostentaram os corpos sarados. “Quando você tem uma sogra que parece sua irmã”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza delas. “São perfeitas, sem defeitos”, disse um seguidor. “Idênticas, lindas demais da conta”, afirmou outro. “A barriga perfeita”, declarou mais um. “Maravilhosas”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Após formigamento e fortes dores, Virginia Fonseca revela: 'Pior dor na minha vida'

A influenciadora Virginia Fonseca foi hospitalizada na quinta-feira, 13, após passar muito mal. Sem contar o que havia acontecido, a famosa apenas compartilhou uma foto deitada, recebendo medicamentos e horas depois explicou o que houve com ela.

Já recuperada e de volta a sua casa, a esposa de Zé Felipe contou que deu um susto em todos ao começar a passar mal. A empresária milionária primeiro ficou com a visão "fechada" e depois passou a sentir formigamentos. Sem conseguir falar direito, nem escrever, ela foi levado ao hospital.

"Minha visão começou a ficar embaçada, muito embaçada, aqui do lado, foi do lado, aí falei: 'mãe, minha visão tá embaçada, aí ela falou passa colírio' [...] Pensei que era porque eu tava sem comer, nisso que eu comecei a comer pão com ovo, o meu braço começou a formigar, na verdade, mentira, comecei a sentir meu tato diferente, minha mão tá meio estranha, todo mundo cag**, foi do nada, nisso começou a formigar meu braço... Aí começou a formigar meu braço, minha boca, minha língua e uma leve dor de cabeça e eu não conseguia mais falar direito", disse os sintomas.

Tudo que ela sentiu eram avisos de que a enxaqueca estava prestes a começar. "Enxaqueca com aura, a pior dor que eu já tive na minha vida", tentou descrever a loira, que fez tomografia e tomou várias medicações na veia até conseguir ficar sem as dores.