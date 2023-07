Virginia Fonseca é hospitalizada após sentir fortes dores: “Manhã toda”

Virginia Fonseca preocupa seguidores após surgir deitada em cama de hospital; entenda o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca deu um susto em seus seguidores nesta quinta-feira, 13. Após desaparecer nas redes sociais por algumas horas, Zé Felipe comunicou para os fãs que estava acompanhando a esposa no hospital. Na sequência, a empresária publicou um clique deitada em uma maca na emergência.

Virginia precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores na cabeça e na barriga. Na última quarta-feira, 12, a loira chegou a desabafar sobre o mal-estar em seu Instagram: “Não to conseguindo ficar em pé, nem sentada… Só se for deitada”, ela relatou e pouco depois, revelou que já estava se sentindo melhor.

Mas o quadro de Virginia mudou e ela precisou buscar ajuda médica logo pela manhã. No comunicado, o marido da influenciadora tranquilizou os seguidores: “Galera, tô com a Virgínia no hospital, mas tá tudo bem, graças a Deus”, disse o pai das pequenas Maria Alice e Maria Flor, fruto do casamento com a empresária.

Na sequência, Virginia compartilhou o clique em que aparece no hospital, monitorada por aparelhos: “Sumida aqui por motivos de: passei a manhã toda no hospital… Cheguei agora em casa e tenho que ficar quietinha. Já já apareço por cá, se Deus quiser”, disse a influenciadora, que também publicou uma foto de seu almoço para mostrar que já estava em casa.

Vale lembrar que mais cedo, a influenciadora causou um alvoroço ao publicar um clique de topless em seu perfil no Instagram:

Virginia Fonseca está grávida?

Na última quarta-feira, 12, Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais ao revelar qual seria o nome de seu terceiro filho. As opções de nomes para um menino e uma menina gerou polêmica na web, mas ela ainda não anunciou uma nova gestação, apenas fez uma brincadeira com a inteligência artificial para saber como seria seu terceiro bebê.