Vestido de Bruna Marquezine: atriz usa look 'coberto de olhos' e chama atenção por detalhe curioso

Bruna Marquezine investiu em um vestido fashionista para curtir show de Beyoncé

Bruna Marquezine é um ícone fashion e adora montar looks com tendências do momento. Para curtir um dos shows da Beyoncé na Renaissance Tour, que aconteceu na arena Caesars Superdome, em Nova Orleans, Estados Unidos, na quarta-feira (27), a atriz elegeu uma peça de placas estampadas com desenhos de olhos, que parecem piscar à medida que a pessoa se movimenta, criando um efeito de ilusão de ótica.

O vestido foi criado em 2019 e é fruto da coleção de final de curso da estilista espanhola Raquel Cueto Ruiz. "O Chola dress reflete mais do que simplesmente uma ilusão de ótica, ele recria a sensação de se sentir observado e julgado por ser diferente, por não se encaixar em nenhum dos padrões de nenhuma cultura", explicou a estilista em seu perfil na rede social.

Bruna Marquezine usou vestido 'coberto de olhos' (Foto: Reprodução Instagram)

Relação com a moda

Bruna Marquezine tem um estilo que inspira muita gente. Em entrevista, a estrela de "Besouro Azul" já explicou a virada fashion em sua vida.

"Comecei fazendo as semanas de moda. Cada fitting despertava algo dentro de mim. Mas ainda assim lia comentários e ouvia das pessoas: 'Ué, mas não era atriz? Virou influenciadora?'. Hoje, a gente vê que bons relacionamentos na moda reforçam bons relacionamentos na indústria cinematográfica. E aí segui fazendo as semanas de moda, mas com mais estratégia. Onde queria chegar? Qual seria o meu foco? Passei a investir tempo e dinheiro na minha imagem. Foi difícil para os meus pais entenderem isso. 'Você vai falir!', ouvi deles", contou à "Vogue".

Questionada sobre como investe o seu dinheiro, Bruna respondeu: "Detesto o assunto dinheiro. Tenho alguém que me ajuda. Antes era minha mãe que estava à frente do meu dinheiro, mas ela é mais conservadora, e eu quero investir, correr riscos, pensar a longo prazo."