O que Bruna Marquezine faz pela manhã? Atriz conta tudo de sua rotina

Bruna Marquezine revela detalhes de como é a sua rotina da manhã em novo vídeo e revela intimidades

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs ao revelar detalhes de qual é a sua rotina pela manhã. Em um vídeo da revista Elle norte-americana, a artista mostrou o que faz logo após acordar e entregou momentos de sua intimidade, incluindo como fica ao usar um protetor bucal para dormir.

Para começar, a atriz brasileira contou que acorda com o protetor bucal e o retira para colocar em uma caixinha que fica logo ao lado da cama. Logo depois, a estrela coloca seus óculos de grau, toma seu remédio para tireoide em jejum e ainda confessou que passa um bom tempo olhando as novidades em seu celular e redes sociais. “Eu gostaria de meditar, mas eu sinto que voltaria a dormir”, contou ela.

Na sequência, a estrela gosta de tomar um chá, que é feito com limão, gengibre e própolis. Enquanto isso, ela cuida de sua pele com hidratação e passa o protetor solar. Então, a estrela inicia a sua maquiagem, com corretivo, blush cremoso, corrige a sobrancelha e passa um lip balm na boca com lápis para o contorno. Por fim, ela passa o perfume, que faz a mistura de três diferentes perfumes que ela gosta, e sai para tomar o café da manhã.

Quando está em casa, ela gosta de usar roupas confortáveis e deixa os looks mais estiloso para quando está viajando. O vídeo foi gravado durante uma viagem dela com a família para Nova York, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que Bruna Marquezine é discreta com sua vida pessoal e não costuma compartilhar detalhes de sua rotina nas redes sociais. Tanto que o vídeo surpreendeu seus fãs por revelar momentos da intimidade da atriz.

Bruna Marquezine se dedica à carreira internacional

Neste ano, Bruna Marquezine levou o nome do Brasil ao exterior com a sua estreia no cinema de Hollywood. A estrela brilha no filme Besouro Azul, que chegou aos cinemas em agosto de 2023. O projeto fez sucesso entre os fãs da artista, que elogiaram a performance dela no filme gravado todo em inglês.

Apesar de ser fluente em inglês, ela já confessou que tem uma questão ao se expressar em um idioma que não é o português durante uma conversa no podcast do ator Xolo Maridueña. Após se questionada sobre o porquê ela estava nervosa na conversa, Marquezine disse que ela tinha medo de não conseguir se expressar adequadamente em um segundo idioma. "Eu me sinto limitada quando falo inglês. Eu estou sendo eu mesma, mas uma versão menos interessante, porque às vezes eu sinto que não consigo me expressar como me expresso em português", confessou Bruna.

Logo em seguida, a artista brincou com o colega, que caiu em risada. "Em português eu sou mais legal, mais rápida e mais engraçada. Em inglês, às vezes, demoro um pouco [para pensar]", finalizou Marquezine.