Bruna Marquezine revela insegurança com carreira internacional: "Limitada"

Em participação do podcast de Xolo Maridueña, a atriz Bruna Marquezine confessou uma insegurança que sentiu ao aceitar papel em Hollywood

A atriz Bruna Marquezine fará sua grande estreia em Hollywood nesta quinta-feira, 15, com o lançamento do filme Besouro Azul, da DC Comics. Contudo, a intérprete de Jenny Kord admitiu que carregava uma insegurança ao embarcar nesta jornada internacional.

Em participação do podcast Lone Lobos, apresentado pelo protagonista do filme e amigo de Bruna, Xolo Maridueña, a atriz contou com detalhes sobre o que lhe deixou apreensiva ao apostar em uma carreira nos Estados Unidos. Por ser brasileira, a estrela confessou que tinha medo da com a barreira do idioma.

Após se questionada sobre o porquê ela estava nervosa na conversa, Marquezine disse que ela tinha medo de não conseguir se expressar adequadamente em um segundo idioma. "Eu me sinto limitada quando falo inglês. Eu estou sendo eu mesma, mas uma versão menos interessante, porque às vezes eu sinto que não consigo me expressar como me expresso em português", confessou Bruna.

Logo em seguida, a artista brincou com o colega, que caiu em risada. "Em português eu sou mais legal, mais rápida e mais engraçada. Em inglês, às vezes, demoro um pouco [para pensar]", finalizou Marquezine.

Confira o podcast na íntegra:

Bruna Marquezine conta detalhes de encontro com Selena Gomez

Ainda em sua participação do podcast Lone Lobos, Bruna Marquezine falou um pouco mais sobre um encontro inesperado com a atriz e cantora Selena Gomez.Na conversa descontraída, a artista contou para Xolo Maridueño todos os detalhes do momento.

Logo após comentarem sobre como eles se conheceram nos bastidores de Besouro Azul, Marquezine lembrou de como conheceu outras celebridades em Hollywood. Foi aí que ela citou a estrela da série Only Murders In The Building. “Aquela interação com a Selena Gomez foi bem legal, não foi nem um pouco esquisita, né?", ela brincou.

Xolo não se lembrou do ocorrido, então Bruna deu mais detalhes: “A gente estava em um evento com muitas celebridades e ficava olhando pensando: 'O que estamos fazendo aqui? Nós não pertencemos a esse lugar'. E aí [o Xolo] veio com essa ideia de que a gente tinha que falar com pelo menos uma pessoa e eu escolhi a Selena Gomez", ela relatou.

Bruna revelou que quando encontrou Gomez, a cantora rasgou elogios para ela. "Foi uma conversa muito legal. Ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você está vestida tão bem!' Foi isso que ela disse, não foi?", Bruna perguntou para Xolo, que corrigiu a amiga: “Não, ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você tem aquela…”, o ator tentou lembrar.

“Ela usou uma palavra engraçada”, Bruna apontou e Xolo completou: "Garra em você", ele disse, dando a entender que a atriz brasileira possuía um certo magnetismo. Os internautas surtaram com a interação e torceram por uma amizade: “Encontro de divas, pena que não tem nenhuma foto”, disse um admirador no Twitter. “Lindas e lendas”, disse mais um.