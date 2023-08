Bruna Marquezine surpreende ao revelar elogio de Selena Gomez: ‘Aquela garra’

Amigas? Atriz Bruna Marquezine revela detalhes de encontro inusitado com cantora Selena Gomez

Prestes a estrear seu primeiro filme internacional, Bruna Marquezine participou de um podcast americano ao lado de seu amigo e colega de elenco, Xolo Maridueño, nesta terça-feira, 15. Durante o bate-papo descontraído, a atriz brasileira revelou detalhes de um encontro inesperado com a artista Selena Gomez.

O assunto surgiu quando os atores comentaram sobre como se conheceram nos bastidores de 'Besouro Azul'. Foi então que Bruna lembrou detalhes de quando conheceu outra celebridade internacional, a cantora, atriz e empresária Selena: “Aquela interação com a Selena Gomez foi bem legal, não foi nem um pouco esquisita, né?", ela brincou.

Xolo não se lembrou do ocorrido, então Bruna deu mais detalhes: “A gente estava em um evento com muitas celebridades e ficava olhando pensando: 'O que estamos fazendo aqui? Nós não pertencemos a esse lugar'. E aí [o Xolo] veio com essa ideia de que a gente tinha que falar com pelo menos uma pessoa e eu escolhi a Selena Gomez", ela relatou.

Quando encontrou Selena, a cantora rasgou elogios para a brasileira: "Foi uma conversa muito legal. Ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você está vestida tão bem!' Foi isso que ela disse, não foi?", Bruna perguntou para Xolo, que corrigiu a amiga: “Não, ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você tem aquela…” o ator tentou lembrar.

“Ela usou uma palavra engraçada”, Bruna apontou e Xolo completou: "Garra em você", ele disse, dando a entender que a atriz brasileira possuía um certo magnetismo. Na web, os fãs piraram com a interação e torceram por uma amizade: “Encontro de divas, pena que não tem nenhuma foto”, disse um admirador no Twitter. “Lindas e lendas”, disse mais um.

Bruna Marquezine diz em podcast que conheceu Selena Gomez no Academy Museum of Gala e a cantora disse: "Eu sabia que você era brasileira, você tem aquela garra em você.” pic.twitter.com/AIrZEnYnM2 — BEEPOP (@beepopofc) August 15, 2023

