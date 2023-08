Xuxa parabeniza Bruna Marquezine por estreia de 'Besouro Azul': "Minha pequena"

Xuxa compartilhou desenho da personagem de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul' e desejou boa sorte para melhor amiga de sua filha, Sasha Meneghel

A atriz Bruna Marquezine está prestes a estrear em Hollywood com o filme Besouro Azul, da DC Comics. E nesta sexta-feira, 11, a gata foi homenageada pela apresentadora Xuxa, mãe de sua melhor amiga, Sasha Meneghel.

Em seu Instagram, Xuxa desejou boa sorte para Marquezine ao compartilhar um desenho da personagem da morena no longa, Jenny Kord. "Minha pequena Brubru, que toda a sorte do mundo esteja perto de você nessa tua nova jornada", iniciou a Rainha dos Baixinhos na legenda da publicação.

Em seguida, ela menciona sua filha, seu atual marido e sua cadelinha no texto. "Ju, Sa, Doralice, torcemos muito por você, muito muito muito. Beijos", finalizou ela com direito a muitos emojis fofos.

Nos comentários, Bruna agradeceu o carinho da apresentadora. "Xuuuu! Muito obrigada. Por tudo, por tanto", escreveu a atriz. Sasha também não perdeu a oportunidade de enaltecer novamente a amiga. "Vou me pintar de azul, é isso", brincou ela em referência ao título do filme.

Outros seguidores de Xuxa também não deixaram de enaltecer Bruna pela estreia internacional. "Todos foram de Rosa pela Barbie Americana e todo Brasil vai de Azul pela Brasileira", escreveu fã. "VEM COM TUDO BRUNA", disparou outro. "Eu sempre soube que esse menina ia longe desde o primeiro papel na tv. Brilha muito Bru!", disse mais um.

Besouro Azul estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 17 de agosto. Além de Marquezine, o filme de super-herói conta com o ator latino Xolo Maridueña no papel principal da produção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Bruna Marquezine ganha pôster individual em Besouro Azul

Na última terça-feira, 8, Bruna Marquezine ganhou seu primeiro pôster individual em Besouro Azul. A atriz estreia em Hollywood com o filme da DC Comics, onde ela interpreta Jenny Korn, uma das protagonistas da história de super-herói.

Através de suas redes sociais, a Warner Bros. Pictures Brasil divulgou um pôster inédito do filme, dando destaque ao personagem de Marquezine pela primeira vez. "Preparados para conhecer Jenny Kord?", disse a publicação.

Após lembrar que a pré-venda de ingressos já está rolando, vários fãs de Marquezine expressaram sua ansiedade para vê-la em seu primeiro filme internacional. "Tô mais do que pronta" e "Tô até com o look pronto", foram os comentários mais recorrentes. "Vem Jenny", celebrou outro admirador. "Eu e minha casa já servimos a Jenny Kord", brincou mais um.