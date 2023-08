Bruna Marquezine ganha pôster individual em "Besouro Azul"

Bruna Marquezine interpreta Jenny Kord em "Besouro Azul", seu primeiro filme de Hollywood; confira o pôster individual!

A atriz Bruna Marquezine está um luxo em seu mais novo filme! No dia 17 de agosto, a estrela fará sua estreia em Hollywood com o filme Besouro Azul, da DC Comics. No longa, ela interpreta Jenny Korn, uma das protagonistas da história de super-herói.

Nesta terça-feira, 8, a Warner Bros. Pictures Brasil divulgou em suas redes sociais um pôster inédito do filme, dando destaque para a Jenny. Esta é a primeira vez que a personagem de Bruna ganha uma foto de divulgação individual. "Preparados para conhecer Jenny Kord?", disse a publicação.

Após lembrar que a pré-venda de ingressos já está rolando, vários fãs de Marquezine expressaram sua ansiedade para vê-la em seu primeiro filme internacional. "Tô mais do que pronta" e "Tô até com o look pronto", foram os comentários mais recorrentes. "Vem Jenny", celebrou outro admirador. "Eu e minha casa já servimos a Jenny Kord", brincou mais um.

Além de Bruna Marquezine, o filme conta com o ator latino Xolo Maridueña no papel do herói Besouro Azul. O gato se tornou super amigo da atriz brasileira durante as gravações e recentemente a convidou para participar de seu podcast, The Lone Lobos, para celebrar a estreia da produção.

Por que Bruna Marquezine não irá promover Besouro Azul?

Em meados de julho, Bruna Marquezine parou de promover sua grande estreia internacional em Besouro Azul.Na época, a atriz se manifestou em apoio à greve dos atores de Hollywood, mostrando solidariedade aos seus colegas de trabalho, visto que a produção é norte-americana.

A greve é dos atores que fazem parte do SAG-AFTRA e diz que os artistas não podem participar de lançamentos de projetos, coletivas de imprensa, gravações de séries e filmes ou testes de elenco. A iniciativa impossibilita a promoção de novos projetos, uma vez que o elenco está sujeito a graves consequências no sindicato caso engajem em atividades de marketing. Esta paralisação acontece ao mesmo tempo em que os roteiristas de Hollywood também estão de greve.

Assim, Bruna Marquezine manifestou o seu apoio por meio de um recado nas redes sociais. “Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, disse ela.