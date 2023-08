Bruna Marquezine arrasa ao surgir em evento internacional com Xolo Maridueña

Bruna Marquezine atrai todos os olhares ao posar com look deslumbrante em evento nos Estados Unidos

A atriz Bruna Marquezine mostrou toda a sua beleza e estilo ao marcar presença em um evento internacional na noite de quinta-feira, 10. Prestes a lançar o seu filme de Hollywood, Besouro Azul, ela brilhou no evento Variety Power of Young Hollywood, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A brasileira chegou ao evento acompanhada do ator Xolo Maridueña, com quem faz par romântico no filme Besouro Azul. Os dois esbanjaram alegria e sintonia ao posarem juntos no evento.

Além disso, Marquezine chamou a atenção com seu vestido estiloso. Ela surgiu comum modelito preto e azul que destacou sua beleza impecável.

Fotos: Getty Images

Empresária revela como é trabalhar com Bruna Marquezine

A empresária Juliana Montesanti surpreendeu ao comentar sobre como é trabalhar com Bruna Marquezine. As duas começaram a trabalhar juntas em 2019 e a parceria delas foi importante para a atriz conquistar o seu primeiro personagem em um filme internacional, o Besouro Azul, que estrará em agosto. Então, ela falou sobre como surgiu o trabalho com a atriz e elogiou a cliente.

Em conversa no podcast Corre Delas, ela contou: "A gente se conheceu em 2019 e na época ela tinha outra agente. Bruna estava procurando alguém que pudesse aproximá-la mais do mercado internacional, da relação com a moda também. Depois eu parei para analisar isso, mas ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira para o mercado internacional. A gente sabe que, desde Audrey Hepburn e Givenchy, como a moda e o entretenimento sempre caminharam juntas. Ela me procurou e fizemos um primeiro trabalho pontual, que foi o desfile Jacquemus, no Sul da França. Depois, começamos a trabalhar efetivamente juntas".

Então, ela revelou como é trabalhar com a atriz. "Bruna é uma pessoa muito doce, humana e generosa...", afirmou, e completou: "Eu vivo os sonhos que ela vive. Eu aprendo muito com a Bruna. Foram muitas alegrias e muitas frustrações também desde que começamos a trabalhar juntas. É muito interessante trabalhar com uma atriz. É uma parada muito diferente do que trabalhar com influenciadores. No caso dela, ela trabalha com emoção e fica desgastada depois do trabalho. Meu papel é dizer para as marcas, por exemplo, que ela só vai conseguir entregar o que eles pedem, se ela estiver bem".