Empresária revela como é trabalhar com Bruna Marquezine

Empresária de Bruna Marquezine, Juliana Montesanti revela curiosidades sobre como é trabalhar com a atriz

A empresária Juliana Montesanti surpreendeu ao comentar sobre como é trabalhar com Bruna Marquezine. As duas começaram a trabalhar juntas em 2019 e a parceria delas foi importante para a atriz conquistar o seu primeiro personagem em um filme internacional, o Besouro Azul, que estrará em agosto. Então, ela falou sobre como surgiu o trabalho com a atriz e elogiou a cliente.

Em conversa no podcast Corre Delas, ela contou: "A gente se conheceu em 2019 e na época ela tinha outra agente. Bruna estava procurando alguém que pudesse aproximá-la mais do mercado internacional, da relação com a moda também. Depois eu parei para analisar isso, mas ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira para o mercado internacional. A gente sabe que, desde Audrey Hepburn e Givenchy, como a moda e o entretenimento sempre caminharam juntas. Ela me procurou e fizemos um primeiro trabalho pontual, que foi o desfile Jacquemus, no Sul da França. Depois, começamos a trabalhar efetivamente juntas".

Então, ela revelou como é trabalhar com a atriz. "Bruna é uma pessoa muito doce, humana e generosa...", afirmou, e completou: "Eu vivo os sonhos que ela vive. Eu aprendo muito com a Bruna. Foram muitas alegrias e muitas frustrações também desde que começamos a trabalhar juntas. É muito interessante trabalhar com uma atriz. É uma parada muito diferente do que trabalhar com influenciadores. No caso dela, ela trabalha com emoção e fica desgastada depois do trabalho. Meu papel é dizer para as marcas, por exemplo, que ela só vai conseguir entregar o que eles pedem, se ela estiver bem".

Empresária revela susto com Bruna Marquezine em avião

A empresária Juliana Montesanti, que cuida da carreira da atriz Bruna Marquezine, surpreendeu ao relatar um susto que levou durante um voo junto com a atriz. A aeronave teve que fazer um pouso de emergência após enfrentar problemas no ar e a empresária e a atriz viveram momentos de terror. Agora, ela contou tudo o que aconteceu durante uma entrevista.

Juliana contou que elas estava voltando de uma viagem em um avião particular quando encontraram uma tempestade e a aeronave teve problemas. Então, os pilotos tiveram que fazer um pouso de emergência. "Nunca falei sobre isso. Em 2021, eu estava junto com a Bruna nesse voo. A gente tomou um susto muito grande, tivemos que fazer um pouso de emergência forçado, numa aeronave privativa. Sabe aquele momento que eu falo que foi o mais próximo que eu cheguei da morte", disse ela no podcast Corre Delas.

E completou o seu relato: "A gente estava voltando de um trabalho, passamos por uma super tempestade, voltando do Nordeste para o Rio de Janeiro, e começou uma tempestade, agente teve um problema de despressurização na nave, começou a esquentar a nave inteira e altitude caindo. Lembro que esse cena foi o maior pânico para mim: a gente abriu a portinha que fica o piloto, e ele estava com as costas inteira molhadas e o copiloto estava com uma apostila (na mão)".

Por fim, ela contou que tudo não passou de um susto e todos ficaram bem. "Hoje a gente fala disso rindo. Mas na época, a gente posou em Vitória, todo mundo de mãos dadas, chorando e falando em línguas 'aleluia', 'amém", contou. Vale lembrar que Juliana e Bruna começaram a trabalhar juntas em 2019.