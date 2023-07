Empresária de Bruna Marquezine revela susto em avião: 'Mais próximo que cheguei da morte'

Empresária de Bruna Marquezine relata pouso de emergência que fez um voo junto com a atriz: 'Nunca falei sobre isso'

A empresária Juliana Montesanti, que cuida da carreira da atriz Bruna Marquezine, surpreendeu ao relatar um susto que levou durante um voo junto com a atriz. A aeronave teve que fazer um pouso de emergência após enfrentar problemas no ar e a empresária e a atriz viveram momentos de terror. Agora, ela contou tudo o que aconteceu durante uma entrevista.

Juliana contou que elas estava voltando de uma viagem em um avião particular quando encontraram uma tempestade e a aeronave teve problemas. Então, os pilotos tiveram que fazer um pouso de emergência. "Nunca falei sobre isso. Em 2021, eu estava junto com a Bruna nesse voo. A gente tomou um susto muito grande, tivemos que fazer um pouso de emergência forçado, numa aeronave privativa. Sabe aquele momento que eu falo que foi o mais próximo que eu cheguei da morte", disse ela no podcast Corre Delas.

E completou o seu relato: "A gente estava voltando de um trabalho, passamos por uma super tempestade, voltando do Nordeste para o Rio de Janeiro, e começou uma tempestade, agente teve um problema de despressurização na nave, começou a esquentar a nave inteira e altitude caindo. Lembro que esse cena foi o maior pânico para mim: a gente abriu a portinha que fica o piloto, e ele estava com as costas inteira molhadas e o copiloto estava com uma apostila (na mão)".

Por fim, ela contou que tudo não passou de um susto e todos ficaram bem. "Hoje a gente fala disso rindo. Mas na época, a gente posou em Vitória, todo mundo de mãos dadas, chorando e falando em línguas 'aleluia', 'amém", contou. Vale lembrar que Juliana e Bruna começaram a trabalhar juntas em 2019.

Bruna Marquezine apoia greve dos atores nos EUA

A atriz Bruna Marquezine se manifestou em apoio à greve dos atores de Hollywood. Ela está no elenco do filme Besouro Azul, que é uma produção norte-americana, e apoiou os colegas de trabalho em suas reivindicações no mercado de trabalho internacional.

A greve é dos atores que fazem parte do SAG-AFTRA e diz que os artistas não podem participar de lançamentos de projetos, coletivas de imprensa, gravações de séries e filmes ou testes de elenco. Esta paralisação acontece ao mesmo tempo em que os roteiristas de Hollywood também estão de greve.

Assim, Bruna Marquezine manifestou o seu apoio por meio de um recado nas redes sociais. “Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, disse ela.