Bruna Marquezine apoia greve e manda recado: 'Estou com vocês'

Estrela de filme internacional, Bruna Marquezine faz declaração sobre iniciativa dos atores de Besouro Azul e pede pelo apoio dos fãs

A atriz Bruna Marquezine se manifestou em apoio à greve dos atores de Hollywood. Ela está no elenco do filme Besouro Azul, que é uma produção norte-americana, e apoiou os colegas de trabalho em suas reivindicações no mercado de trabalho internacional.

A greve é dos atores que fazem parte do SAG-AFTRA e diz que os artistas não podem participar de lançamentos de projetos, coletivas de imprensa, gravações de séries e filmes ou testes de elenco. Esta paralisação acontece ao mesmo tempo em que os roteiristas de Hollywood também estão de greve.

Assim, Bruna Marquezine manifestou o seu apoio por meio de um recado nas redes sociais. “Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, disse ela.

Bruna Marquezine usa look vintage

Prestes a brilhar nos cinemas com o filme Besouro Azul, da DC Comics, a atriz Bruna Marquezine marcou presença em um evento internacional. Ela prestigiou a reinauguração de uma joalheria em Nova York, nos Estados Unidos, e caprichou na escolha do look para o evento.

A estrela mostrou o seu look nos stories do Instagram e ostentou toda a sua beleza. Ela apostou em um vestido vintage. A morena surgiu com um vestido tomara que caia preto com franjas de tule que é da grife Yves Saint Laurent. O modelito foi criado para a coleção de outono/inverno do ano de 1983.

Bruna ainda usou joias luxuosas, incluindo brincos de 45 mil dólares, cerca de R$ 224 mil.