Bruna Marquezine arrasa ao usar vestido da década de 1980 em evento

Magérrima, Bruna Marquezine aposta em vestido vintage e ostenta a sua beleza na cidade de Nova York

Prestes a brilhar nos cinemas com o filme Besouro Azul, da DC Comics, a atriz Bruna Marquezine (27) marcou presença em um evento internacional na noite de quinta-feira, 27. Ela prestigiou a reinauguração de uma joalheria em Nova York, nos Estados Unidos, e caprichou na escolha do look para o evento.

A estrela mostrou o seu look nos stories do Instagram e ostentou toda a sua beleza. Ela apostou em um vestido vintage. A morena surgiu com um vestido tomara que caia preto com franjas de tule que é da grife Yves Saint Laurent. O modelito foi criado para a coleção de outono/inverno do ano de 1983.

Bruna ainda usou joias luxuosas, incluindo brincos de 45 mil dólares, cerca de R$ 224 mil.

Bruna Marquezine celebra encontro com Zendaya

Nesta semana, a atriz Bruna Marquezine (27) fez a alegria dos fãs ao mostrar que se encontrou com a a atriz norte-americanaZendaya (26). As duas famosas estiveram presentes na Comic Con, nos Estados Unidos, onde a brasileira foi para divulgar o filme Besouro Azul, da DC Comics.

Bruna ainda ganhou o follow da atriz famosa por viver papéis em filmes e séries como Euphoria, Homem-Aranha, Duna. A brasileira mostrou nos stories de seu perfil oficial no Instagram as fotos ao lado da namorada de Tom Holland, se derretendo completamente pela companheira de profissão. “Essa foi a melhor parte”, disse Bruna.