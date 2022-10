Vanessa da Mata posta foto rara de biquíni e exibe boa forma com tatuagem na cintura

Vanessa da Mata arrancou elogios dos seguidores ao postar foto rara de biquíni durante o dia de sol

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 10h29

Vanessa da Mata (46) aproveitou a manhã ensolarada desta sexta-feira, 28, para tomar sol. Ela fez questão de compartilhar um registro raro em que exibe um sorriso largo ao posar para a foto.

Na imagem, a cantora aparece com um biquíni verde que deixou sua tatuagem na cintura em formato de flores, em evidência.

"Nas delícias simples que a vida dá. Nos prazeres livres do dia a dia. Não sei ao certo o que eu mais gosto. Além dos ventos nos meus cabelos", escreveu na legenda. A frase é um trecho da música Dance um Reggae Comigo, de autoria dela.

Nos comentários, ela recebeu mensagens carinhosas dos fãs. "Minha musa", escreveu um deles. "Você é muito linda, que isso", afirmou outra.

"Tenha certeza que tudo é lindo, belo e maravilhoso quando vem na simplicidade do amor de Deus! Tenha certeza também que sua beleza ímpar está sendo contemplada nesse instante pela mãe natureza, pois você é a representatividade do amor puro e fraterno de Deus para conosco", declarou um terceiro.

Aos 46 anos, Vanessa da Mata chama atenção ao surgir de biquíni

A cantora Vanessa da Mata chamou a atenção dos seguidores das redes sociais também ao compartilhar alguns cliques de biquíni em uma tarde de setembro.

Ela estava em Pipa, no estado do Rio Grande do Norte, onde realizou um show e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze. Nos registros, a artista aparece deitada e deixou à mostra parte de sua barriga sarada.

A postagem da artista, dona de inúmeros hits como Boa Sorte, Não Me Deixe Só e Ai, Ai, Ai, arrancou elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou mais uma. "Cada vez mais linda", comentou uma internauta. "Um furacão de mulher", afirmou uma fã.