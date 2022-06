Pedro Sampaio é detonado na web após cantar 'Boa Sorte', de Vanessa da Mata

Cantor e DJ Pedro Sampaio usa autotune em programa ao vivo e recebe críticas de internautas por cover de Vanessa da Mata

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 13h31 - Atualizado às 14h03

O DJ Pedro Sampaio (24) recebeu muitas críticas nas redes sociais após cover durante programa ao vivo!

Na noite de segunda-feira, 06, o artista, que participou do TVZ, na MTV, ao lado de Iza (31), cantou a canção Boa Sorte, de Vanessa da Mata (46).

No entanto, os internautas não gostaram muito da apresentação de Sampaio, que acabou virando piada na web. As críticas foram feitas, principalmente, por conta da utilização de autotune para corrigir a voz.

“Tô passado que a voz do Pedro Sampaio é naturalmente robótica”, "será que o Pedro Sampaio passa no teste do reCAPTCHA", "Se eu comprar um karaokê e jogar um tune nele eu tenho um “Pedro Sampaio pack”", "O que a Vanessa da Mata levou 5 anos pra fazer o Pedro Sampaio precisou de 15 segundos pra estragar", "Amo o Pedro Sampaio, mas podia ter ficado só no remix mesmo né… forçou", comentaram os seguidores.

Pedro Sampaio leva tombo em show e bate a cabeça

Recentemente, Pedro Sampaio levou um susto durante apresentação em Curitiba. O cantor tropeçou e caiu feio quando foi subir ao palco. "Bati a cabeça e as duas canelas, mas não deu nada! Levantei e continuei o show", contou ele.

Confira trecho da apresentação de Pedro Sampaio: