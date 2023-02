Sem Camisa, Gusttavo Lima arranca suspiros ao exibir tanquinho fora do comum: “Que tentação!”

Uau! Gusttavo Lima chama atenção dos seguidores ao renovar bronzeado só de shorts curtinho; veja

O cantor sertanejo Gusttavo Lima (33) agitou as redes sociais na tarde do último domingo, 26. Isso porque o galã escandalizou a web ao compartilhar uma selfie em seu Instagram enquanto renovava o bronzeado em Miami, onde está com a família atualmente, e roubou a cena com sua boa forma.

No clique, o esposo de Andressa Suita (35) ostentou o corpão e deu foco total ao tanquinho fora do comum com seus gominhos saltando no abdômen.

Para se proteger dos raios solares, Gusttavo elegeu um chapéu no modelo bucket hat na cor preta. Já na parte de baixo, ele apostou em um shorts bem curtinho com estampa florida

Na legenda do clique, o artista apenas colocou um emoji de sol. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza do artista. “Respeita o Embaixador”, afirmou um seguidor. “Homem para de ser tão lindo”, declarou outro. “Que tentação”, comentou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GUSTTAVO LIMA:

LUXO!

Conhecido como o embaixador,Gusttavo Lima é dono de uma milionária coleção de automóveis de luxo. Segundo o colunista Léo Dias, para completar a coleção, o sertanejo adquiriu mais uma raridade durante sua viagem pelos EUA com a família, dessa vez ele optou pelo modelo raríssimo da luxuosa marca britânica Rolls Royce, avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões.

"O carro foi comprado pelo cantor nos Estados Unidos para ser usado pelo artista quando ele estiver no país. O valor convertido foi de aproximadamente R$ 8 milhões", informou a assessoria de imprensa do sertanejo.