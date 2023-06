Toda natural, Luísa Sonza quase mostra demais em fotos de biquíni: “Perdi tudo”

A cantora Luísa Sonza chocou seguidores ao compartilhar fotos de biquíni na piscina e recebeu chuva de elogios

Nesta terça-feira, 27, Luísa Sonza arrancou suspiros de seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos na piscina. Fãs e famosos rasgaram elogios à cantora que posou para os cliques ousados.

A dona do álbum “Doce 22” posou e fez carão com um biquíni preto fininho. Toda sensual e natural, Luísa apareceu olhando para a câmera. A loira ainda deu destaque para a suas tatuagens nos braços.

“Anjo perdido”, escreveu a dona do hit “Melhor Sozinha”, e que está preparando seu terceiro álbum, na legenda das dez fotos que compuseram a postagem. Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa escreveu: “Gata”. A cantora e drag queen Pabllo Vittar elogiou: “Sereia”.

A atriz e comediante Gkay ainda comentou sobre o novo trabalho de Luísa: “Já sei que o álbum tá pronto”. E a humorista e estrela da série “Terra e Paixão”, Tata Werneck brincou: “Vou ter que começar a fazer caminhada também”.

Os seguidores de Luísa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Perdi tudo na quinta foto”, escreveu uma fã. E outro seguidor ainda comentou: “Se a Luísa não é um monumento eu não sei o que é”. E outro admirador declarou: “Aí é loucura”.

“Se tiver outra mais linda, eu desconheço”, elogiou uma fã. E outro seguidor ainda comentou: “A mulher mais gostosa do Brasil”. Uma admiradora ainda escreveu: “Sou apaixonada”.

Até o ex-marido de Luísa, Whindersson Nunes, foi lembrado nos comentários das fotos. “Se eu fosse o Whindersso mandava um: ‘oi saudades’”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “Eu se fosse ex dessa mulher, choraria. Perder uma mulher dessa é castigo demais”.

Sobre Whindersson, o relacionamento do comediante com a cantora voltou à tona recentemente. Luísa surgiu em diversas fotos compartilhadas em suas redes sociais com uma camiseta escrita: “Meu ex é o meu maior fã”.

Nos comentários desta postagem com direito à indireta no look, além dos diversos elogios, Whindersson deixou uma mensagem bem-humorada que fez sucesso com os seguidores: “Nos comentários todo mundo virando ex, jogar do penhasco ninguém quer né? Tô brincando gente, brincadeira”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Romance?

Luísa Sonza segue solteira, mas, de acordo com o que publicou em suas redes sociais recentemente, ela está procurando por um amor. A estrela interagiu com uma página de previsões no Twitter.

“O seu próximo relacionamento será o mais clichê de todos: flores, chocolates, cartas, dormir agarradinho, beijos e sem nenhuma chance de traição”, dizia a página. “Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sim, eu imploro, Deus, eu imploro”, escreveu Luísa.