Luísa Sonza ‘implora’ por romance após receber previsão de sensitiva: 'Pelo amor'

Parece que Luísa Sonza está à procura de um novo amor! No último domingo, 26, a loira teve uma reação inusitada nas redes sociais após receber uma previsão sobre sua vida amorosa. Solteira desde agosto de 2021 após o término com o cantor Vitão, a cantora implorou por um novo relacionamento 'clichê'.

O assunto surgiu quando a cantora viu uma mensagem em um perfil de previsões no Twitter. A página, que utiliza um oráculo para prever o futuro, profetizou uma nova relação para Sonza: “O seu próximo relacionamento será o mais clichê de todos: flores, chocolates, cartas, dormir agarradinho, beijos e sem nenhuma chance de traição”, escreveram.

Eles ainda completaram: “Você conheceu a pessoa certa e consegue sentir isso”. Assim que viu a mensagem, Luísa comentou: “Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sim, eu imploro, Deus, eu imploro”, escreveu a loira, pedindo por um novo relacionamento, sem revelar se já conheceu seu pretendente.

Cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus SIM 😭 eu imploro Deus eu imploro https://t.co/hh9sCbeeaD — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 25, 2023

Nos comentários, os fãs brincaram com a vida amorosa da cantora: “Se isso é difícil até para Luísa Sonza, pra mim agora é impossível”, uma seguidora fez piada. “Cada dia mais próxima de lançar um ‘não sou melhor sozinha’", outro fã brincou com uma das canções da loira. “Você já teve isso”, mais um apontou sobre um antigo relacionamento da artista.

Vale lembrar que antes do namoro com Vitão, Luísa já foi casada com o humorista Whindersson Nunes. Mas o relacionamento, que começou em 2016, chegou ao fim em abril de 2020. Desde então, eles mantêm uma amizade e sempre interagem nas redes sociais, deixando os fãs com expectativas de uma reconciliação.

Luísa Sonza comenta sobre traição de Neymar:

A cantora Luísa Sonza decidiu comentar sobre a traição do jogador de futebol Neymar Jr. A loira desabafou ao relembrar que foi acusada, sem provas, de trair o ex-marido Whindersson Nunes, e recebeu uma onda de ataques nas redes sociais. E Neymar, apesar de receber críticas, recebeu apoio de famosos, amigos e seguidores.