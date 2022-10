Tirando a roupa, Graciele Lacerda exibe marquinha de bronzeado e faz a temperatura subir

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, sensualizou ao exibir marquinha de bronzeado

07/10/2022

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), chamou a atenção em sua rede social nesta sexta-feira, 07, ao compartilhar fotos mostrando seu bronzeado feito em casa.

Em seus stories no Instagram, a musa fitness fez a temperatura subir ao surgir tirando a camisola para exibir a marquinha de biquíni. Em outro vídeo, ela ostentou a cor dourada ao apostar em um look de ginástica branco.

Muito contente com suas curvas bronzeadas, Graciele Lacerda surgiu deslumbrante nos registros feitos nos espelhos de seu banheiro e closet do triple luxuoso onde mora com Zezé.

"Bom dia! Bronze nós temos", exibiu a influenciadora fitness o resultando de ter passado um produto para ficar com a cor dourada.

Ainda recentemente, Graciele Lacerda escandalizou em um show do amado ao dispensar o sutiã em um look todo aberto. Usando o vestido micro, ela ostentou seu corpaço turbinado com ousadia.

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

Graciele Lacerda precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar de Zezé Di Camargo. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

Nesta quinta-feira, 06, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram e recebeu várias mensagens falando sobre ela ter o sêmen do enteado doado para sua inseminação. Diante dos boatos, Graciele Lacerda decidiu esclarecer o processo que está fazendo para ter um bebê.

