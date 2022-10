Indignada, Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé: ''Absurdo''

Após ser questionada sobre engravidar do filho de Zezé, Graciele Lacerda abriu o jogo sobre o processo que está fazendo para ter um bebê

07/10/2022

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

Nesta quinta-feira, 06, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram e recebeu várias mensagens falando sobre ela ter o sêmen do enteado doado para sua inseminação. Diante dos boatos, Graciele Lacerda decidiu esclarecer o processo que está fazendo para ter um bebê.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.

Em seguida, a musa fitness comentou mais sobre o assunto. "Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", falou espantada.

Graciele Lacerda então explicou como foi feito seus embriões. "Meus embriões já estão feitos há muito tempo, estou na fase de implantação então não to fazendo embriões eles já estão prontos, levei mais de dois anos pra conseguir um banco, porque tenho pouquíssimos óvulos por causa de vários fatores, não quero falar desse assunto, porque não é momento não é a hora, mas tenho poucos óvulos por causa da minha idade, da cirurgia da endometriose...", disse.

E deixou claro que os espermatozóides são de Zezé Di Camargo. "Os embriões já foram feitos com uma pulsão que o Zezé fez, a gente fez vários embriões, a gente já tem os nossos embriões graças a deus, foi difícil de fazer mas conseguimos, agora estamos na fase de implantar e em breve vou poder dar uma notícia maravilhosa para vocês", declarou.

Por fim, a influenciadora contou que não gosta de falar sobre o assunto e que não vai contar mais detalhes sobre o processo, que já é muito dolorido para ela. "É bem complicado de ficar expondo tudo isso, já basta todo mundo saber que eu to querendo engravidar, não adianta me perguntar porque eu não vou falar desse assunto por agora", finalizou.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo contou na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias recentemente um pouco de sua vida financeira com a noiva. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista sertanejo se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

