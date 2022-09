Thais Fersoza choca ao surgir de cabelos rosa: ''Gata demais''

Apresentadora Thais Fersoza apareceu com o visual muito diferente e surpreendeu com resultado

Redação Publicado em 05/09/2022, às 10h30

A apresentadora Thais Fersoza (38) surpreendeu ao surgir em um vídeo com o visual bem diferente. Neste domingo, 04, ela apareceu com os cabelos coloridos e impressionou com o resultado.

Fazendo caras e bocas, a esposa de Michel Teló (41) protagonizou o registro com as madeixas cor de rosa e chamou a atenção ao aparecer deslumbrante com os fios cheios de atitude.

"Vazaram minha versão pantera cor de rosa 2.0 turbo! E você, se fosse radicalizar na cor do cabelo, qual escolheria?", disse Thais Fersoza esbanjando beleza com a aparência cheia de estilo.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com o visual da famosa. "Gata demais", escreveram os fãs. "Super combinou", aprovaram outros.

Ainda recentemente, Thais Fersoza arrancou mais elogios ao aparecer só de roupão. Na ocasião, ela falou sobre estar como uma "Barbie" toda arrumada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza impressiona ao mostrar detalhes do festão dos filhos

No último mês, Thais Fersoza e Michel Teló comemoram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em uma casa de eventos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em sua rede social, a esposa do cantor compartilhou um vídeo que mostrou momentos antes da festa, quando ela e os herdeiros estavam se arrumando. Deslumbrante, Thais Fersoza exibiu sua maquiagem e seu look impecável: um vestido branco.

"Pra quem queria ver mais detalhes da festa de aniversário das crianças… bastidores arrumando os pequenos! Olha só que coisa mais linda! Uma noite pra ficar no coração… pensem no tanto que foi especial!", falou a famosa sobre o momento marcante em família.

Thais Fersoza ainda compartilhou fotos do aniversário dos filhos. O evento temático celebrou os seis anos de Melinda e os cinco de Teodoro. Mesmo sendo uma festa compartilhada, a decoração da mesa de cada um foi feita do tema preferido por eles.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!