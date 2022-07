Só de roupão, Thais Fersoza surge deslumbrante: ''Toda barbiezinha ela''

Apresentadora Thais Fersoza arrancou elogios ao surgir com maquiagem rosa

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 12h40

Toda produzida, Thais Fersoza (38) chamou a atenção em sua rede social!

Nesta quarta-feira, 06, a esposa de Michel Teló (41) compartilhou um vídeo após ter sido maquiada e chamou a atenção ao surgir com um delineado rosa.

Usando apenas um roupão, Thais Fersoza deu um show de beleza e charme no registro. "Detalhes de ontem! Toda barbiezinha ela... AMEI!", disse ela.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a artista. "Arrasa em qualquer make ou look", falaram para ela. "Belíssima", elogiaram outros fãs.

Ainda recentemente, a apresentadora mostrou toda sua simpatia ao lado do marido e dos filhos ao ser flagrada durante um passeio no shopping no Rio de Janeiro.

Thais Fersoza esbanja beleza ao surgir de roupão e maquiagem rosa; veja: