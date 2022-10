Thaeme Mariôto impressiona ao mostrar antes e depois de emagrecimento

A cantora Thaeme Mariôto publicou um antes e depois do seu emagrecimento e impressionou os seguidores

Thaeme Mariôto (37) impressionou os fãs ao mostrar uma comparação do corpo após emagrecer. A cantora compartilhou o resultado nas redes sociais e contou que mudou a alimentação para obter o feito.

Na primeira imagem, a dupla com Thiago apareceu com a camiseta levantada. "É, meu povo, hora de voltar a vida real depois dessa mini-férias comendo tudo que tinha direito", disse ela, após a viagem para os Estado Unidos coma família.

"Esse resultado conquistei em poucos meses fazendo um protocolo individualizado com uma alimentação saudável para potencializar o meu metabolismo. Detalhe que essa foto de vermelho foi antes da minha viagem, mas já sei que recupero rapidamente", completou.

Recentemente, Thaeme Mariôto completou 37 anos de vida e usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o novo ciclo. "Seja bem-vindo, 3.7. Que Deus continue sendo o meu guia, meu Porto Seguro, minha maior e melhor referência! E a todos vocês, muito obrigada por estarem presentes na minha vida! #happybirthday".

THAEME MARIÔTO ENCANTA AO POSTAR FOTOS COM AS FILHAS

Thaeme Mariôto(37) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com as filhas, Liz (3) e Ivy (1), fruto de seu relacionamento com Fábio Elias. Nas imagens fofas, a cantora e as herdeiras aparecem em uma loja de artigos para bebês, e a artista brincou ao revelar que virou avó, já que a filha mais velha 'adotou' um menininho, que se chama Heitor.

