Tá forte! Whindersson Nunes choca com antes e depois da mudança em seu físico

O humorista Whindersson Nunes está com o corpão sarado! Nesta sexta-feira, 14, o artista exibiu um vídeo com imagens de antes e depois da mudança em seu físico nos últimos tempos. Ele contou que está com 77 quilos de peso para enfrentar mais uma lut de MMA.

Nas imagens do antes, ele apareceu com a barriguinha saliente e sem definição no corpo. Logo depois, ele posou exibindo o abdômen tanquinho e os músculos definidos nos braços. “Peso da luta batido, 77 kg! O Zé do Facão tá preparado. É amanhã”, disse ele na legenda.

Com isso, Nunes foi muito elogiado por seus fãs. “Muito orgulho dele”, disse um seguidor. “Gostoso!”, afirmou outro. “Ficou demais”, declarou mais um.

Whindersson Nunes fala de sua relação com a fortuna

Há pouco tempo, o humorista e lutador Whindersson Nunes (28) respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o sentido da vida. Assim, ele refletiu sobre quando ostentava a sua fortuna. “Quando eu não era nada, eu só queria deixar de ser ninguém. Depois que me tornei alguém, me deparei com a fama e o dinheiro. E aí eu encontrei meu novo propósito: 'Não ser um merda'. Seguir trabalhando como se ainda não fosse ninguém, porque não sou mesmo”, começou o lutador, na publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Depois meu propósito se tornou inspirar as pessoas. Pelo meu tamanho mesmo, pelo alcance, é meio merda ficar usando isso para mostrar o que posso comprar, o que eu posso ter, como eu posso viver. Tive essa fase, mas graças a Deus eu aprendo muito rápido e logo saio da pira. Por isso, stand up, boxe, filme, música. É sempre buscando uma nova vertente. De propósito em propósito eu vou dando sentido a minha vida”, finalizou o ator.