Whindersson Nunes reflete sobre fama e ostentação de fortuna

Humorista usa suas redes sociais para revelar que evita ostentar seu dinheiro e sua fama

Nesta quarta-feira, 19, o humorista e lutador Whindersson Nunes (28) usou suas redes sociais para conversar com alguns seguidores, respondendo dúvidas que os fãs possuem. Então, questionado sobre o sentido da vida, o comediante aproveitou para refletir sobre a época que ostentava sua fortuna.

“Quando eu não era nada, eu só queria deixar de ser ninguém. Depois que me tornei alguém, me deparei com a fama e o dinheiro. E aí eu encontrei meu novo propósito: 'Não ser um merda'. Seguir trabalhando como se ainda não fosse ninguém, porque não sou mesmo”, começou o lutador, na publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Depois meu propósito se tornou inspirar as pessoas. Pelo meu tamanho mesmo, pelo alcance, é meio merda ficar usando isso para mostrar o que posso comprar, o que eu posso ter, como eu posso viver. Tive essa fase, mas graças a Deus eu aprendo muito rápido e logo saio da pira. Por isso, stand up, boxe, filme, música. É sempre buscando uma nova vertente. De propósito em propósito eu vou dando sentido a minha vida”, finalizou o ator.

Whindersson Nunes faz testamento e um dos destinos é surpreendente

O humorista Whindersson Nunes, que tem patrimônio milionário, já fez seu testamento e deve deixar um legado para a ciência. A gente explica! No podcast 'Ciência Sem Fim', o sócio, Giraldo, explicou que parte do dinheiro do comediante irá para investimentos na ciência no país.

“O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência”, disse o profissional, que participava do programa junto com Whindersson. Em seguida, ele comentou: “É como a gente fala de tipo, como a gente fala pra criança, de você ‘abrir’ a mente da criança. Isso funciona tanto, imagina quem consegue assistir esse podcast agora e quem tem dinheiro“.

