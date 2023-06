Stenio Garcia revela verdadeiro motivo para ter feito a harmonização facial

Stenio Garcia rebate comentários sobre sua aparência após fazer harmonização facial: 'Me sentindo com menos 15 anos'

O ator Stenio Garcia deu o que falar na internet nesta semana ao aparecer com o rosto diferente após passar por uma harmonização facial. O artista foi alvo de vários comentários sobre a sua aparência e rebateu as críticas. Inclusive, ele revelou o verdadeiro motivo para ter se submentido ao procedimento.

“Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei”, disparou ele em conversa com a coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Ele ainda contou que o rosto ainda vai desinchar, já que o procedimento foi feito há apenas 10 dias, e ele já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.

O ator está com 91 anos de vida e está longe da TV desde que atuou na série Filhas de Eva, de 2021, na Globo.

Vale lembrar que Stenio Garcia mostrou o resultado da harmonização facial durante o programa Fofocalizando, do SBT. Lá, a médica dele contou que o procedimento foi tranquilo. "Ele tirou de letra, não reclamou de nada. Ele dormiu fazendo o procedimento", contou a médica. O programa exibiu o antes e depois do ator de 91 anos. "A gente trabalhou bastante com a sustentação, com o malar. A gente preencheu o bigode chinês, a boca, a mandíbula. A gente vai ver a grande mudança", avisou ela.

Após o procedimento, ele se mostrou feliz com o resultado. "Bastante renovado. É incrível. Tô me vendo pela primeira vez, é impressionante", declarou ele que ficou emocionado ao ver o rosto quinze anos mais jovem.