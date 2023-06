Aos 91 anos, Stênio Garcia surge jovem após harmonização facial: "Impressionante"

Stênio Garcia surge jovem após harmonização facial; ator disse que rejuvenesceu ao menos 15 anos

O programa Fofocalizando exibido nesta terça-feira, 13, exibiu pela primeira vez o resultado da harmonização facial realizada pelo ator Stênio Garcia. Ele passou por uma série de procedimentos estéticos e surgiu jovial.

"Ele tirou de letra, não reclamou de nada. Ele dormiu fazendo o procedimento", contou a médica. O programa exibiu o antes e depois do ator de 91 anos. "A gente trabalhou bastante com a sustentação, com o malar. A gente preencheu o bigode chinês, a boca, a mandíbula. A gente vai ver a grande mudança", avisou ela.

Após o procedimento, ele se mostrou feliz com o resultado. "Bastante renovado. É incrível. Tô me vendo pela primeira vez, é impressionante", declarou ele que ficou emocionado ao ver o rosto quinze anos mais jovem.

Recentemente, ele ganhou um festão preparado pela amada, Mari Saade. Nas redes sociais, o eterno Bino, de 'Carga Pesada' (2003) da TV Globo, que celebrou 91 anos em 28 de abril, publicou uma sequência de cliques da festa organizada pela amada, e sua dentista, Rachel Furst, no luxuoso restaurante Amalfitana, localizado no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

Eu tô chocado 🤐 pic.twitter.com/gTInnBZ6fF — Gabriel Perline (@GabPerline) June 13, 2023

🚨VEJA: Fofocalizando mostra antes e depois de Stenio Garcia e internautas ficam chocados com a diferença.



pic.twitter.com/Lq4IH7omuy — CHOQUEI (@choquei) June 13, 2023

Antônio Fagundes e Stênio Garcia se reencontram no Rio de Janeiro

A dupla mais amada das telinhas, Antônio Fagundes (73) e Stênio Garcia (90), de 'Carga Pesada', se reencontrou! Em suas redes sociais, Stênio mostrou o grande momento que aconteceu durante a estreia do espetáculo Baixa Terapia - Uma Comédia no Divã, estrelado por Fagundes.

"Foi uma imensa alegria poder rever a comédia fantástica no Rio de Janeiro e depois dar muitas gargalhadas do início ao fim com essa comédia muito inteligente e instigante e ainda pude rever e abraçar meu amigo irmão após longo período de reclusão devido à pandemia!", escreveu o ator.