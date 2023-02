Solange Frazão puxa biquíni fininho e esbanja corpaço aos 60 anos: ''As novinhas que se cuidem''

Musa fitness Solange Frazão deu show de boa forma em fotos de biquíni e deixou internautas perplexos com suas curvas saradas

A musa fitness Solange Frazão (60) deu um show de boa forma em novas fotos em sua rede social. No final de semana, a famosa compartilhou cliques curtindo a piscina de sua mansão e se destacou mais uma vez com suas curvas saradas.

Nos registros postados, a influenciadora apareceu deslumbrante usando um biquíni estampado de modelo fininho. Puxando a peça de baixo, Solange surgiu sorridente e esbanjou sua barriga chapada com classe.

Na legenda da publicação, ela aproveitou para fazer uma reflexão sobre ter conexão. "Ter conexão com alguém é algo raro de um tempo pra cá. Encontrar alguém com a mesma vibe e os mesmos propósitos de vida é cada vez mais difícil mas ainda assim creio não ser impossível. É ter a certeza de que as vezes vamos falar em silêncio e que mesmo assim seremos compreendidos. É quando a energia flui, quando a paz reina, quando o mais importante é o aconchego, quando um abraço será sempre mais relevante, quando apenas um olhar será confortante, quando uma atitude simples será a segurança que esperamos, quando não importa onde ou quando e sim COMO… Uma conexão é uma conexão natural e tem que ser natural e não pode ser construída", escreveu.

Nos comentários do post, os internautas só deixaram elogios para a musa. "As novinhas que se cuidem", brincaram sobre a boa forma da famosa aos 60 anos. "Linda sem cirurgia plástica", admiraram outros.

Veja as fotos de Solange Frazão de biquíni:

Solange Frazão impressiona ao mostrar seu antes e depois com diferença de 30 anos

A musa fitness Solange Frazão impressionou ao compartilhar mais um antes e depois de sua aparência. Dessa vez, ela resolveu fazer uma comparação com 30 anos de diferença e pegou um clique de quando tinha 30 anos.

Nos registros, a famosa apareceu de biquíni e chocou com sua boa forma intacta. Inclusive, a artista mostrou que está com a barriga mais seca agora com mais idade.

"Não é corpo, é a resposta da SAÚDE. Não é genética, é a resposta da DISCIPLINA. Não é dinheiro, é a resposta da CONSTÂNCIA", refletiu Solange Frazão sobre seu estilo de vida.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da influenciadora. "Espetáculo", elogiaram. "Se existe rainha fitness, o nome dela é Solange", falaram outros sobre sua relevância.

Ainda recentemente, a famosa impressionou ao ostentar sua barriga definidíssima em cliques de biquíni feitos na piscina de sua mansão.