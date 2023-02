Aos 60 anos, Solange Frazão relembra foto de quando tinha 30 e choca: ''Espetáculo''

Musa fitness Solange Frazão impressionou ao comparar fotos de biquíni com 30 anos de diferença

A musa fitness Solange Frazão (60) impressionou ao compartilhar mais um antes e depois de sua aparência. Dessa vez, ela resolveu fazer uma comparação com 30 anos de diferença e pegou um clique de quando tinha 30 anos.

Nos registros, a famosa apareceu de biquíni e chocou com sua boa forma intacta. Inclusive, a artista mostrou que está com a barriga mais seca agora com mais idade.

"Não é corpo, é a resposta da SAÚDE. Não é genética, é a resposta da DISCIPLINA. Não é dinheiro, é a resposta da CONSTÂNCIA", refletiu Solange Frazão sobre seu estilo de vida.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da influenciadora. "Espetáculo", elogiaram. "Se existe rainha fitness, o nome dela é Solange", falaram outros sobre sua relevância.

Ainda nos últimos dias, a famosa impressionou ao ostentar sua barriga definidíssima em cliques de biquíni feitos na piscina de sua mansão.

Veja o antes e depois de Solange Frazão:

Filhas de Solange Frazão surgem em foto rara com a musa fitness

A musa fitness Solange Frazão encantou ao compartilhar uma foto rara ao lado de suas duas filhas, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. O clique foi publicado pela famosa após ser questionada sobre as herdeiras.

Mãe de duas mulheres e de um homem, Lucca Frazão, a influenciadora revelou um pouco da personalidade das garotas ao ser questionada por uma pessoa se elas são parecidas com ela: fortes e decididas.

"Muito! Fortes, corajosas, decididas... Amo demais!", declarou Solange Frazão sobre as filhas, que são raramente expostas em sua rede social.