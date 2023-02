Filhas de Solange Frazão surgem em foto rara com a musa fitness: ''Fortes''

Musa fitness Solange Frazão encantou ao compartilhar selfie rara ao lado das suas herdeiras

A musa fitness Solange Frazão (60) encantou ao compartilhar uma foto rara ao lado de suas duas filhas, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. O clique foi publicado pela famosa após ser questionada sobre as herdeiras.

Mãe de duas mulheres e de um homem, Lucca Frazão, a influenciadora revelou um pouco da personalidade das garotas ao ser questionada por uma pessoa se elas são parecidas com ela: fortes e decididas.

"Muito! Fortes, corajosas, decididas... Amo demais!", declarou Solange Frazão sobre as filhas, que são raramente expostas em sua rede social.

Nos últimos meses, a musa fitness encantou ao mostrar como foi o aniversário da neta, Maria Helena, filha de Bruna Frazão. A pequena ganhou um festão temático cheio de fofura.

Veja a foto das filhas de Solange Frazão:

Solange Frazão impressiona ao abrir porta de sua mansão e mostrar detalhes

A musa fitness Solange Frazão impressionou os seguidores ao abrir a porta gigantesca de sua mansão para mostrar como ficou sua casa dos sonhos após uma grande reforma. Recentemente, ela compartilhou um vídeo do antes e depois e chocou com a mudança.

No início do registro, a influenciadora apareceu em frente a um portão de obra enquanto ainda a residência estava sendo construída e ao longo do vídeo mostrou como seu lar foi todo montado conforme seu gosto.

Solange Frazão então contou que a mansão foi um milagre em sua vida. "Testemunho: Foi amor à primeira vista. E quando é AMOR enxergamos além do que vemos. Eu já sabia que um dia ela seria minha… Em contra partida estava com dificuldades em vender a outra casa, e só assim poderia realizar meu sonho", falou o que aconteceu.