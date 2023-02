Aos 60 anos, Solange Frazão exibe abdômen definidíssimo e choca: ''Parece que tem 20''

Musa fitness Solange Frazão impressionou ao esbanjar barriga mega sarada em fotos de biquíni

A musa fitness Solange Frazão (60) impressionou ao compartilhar novas fotos de biquíni em sua rede social. Neste sábado, 04, a famosa publicou cliques de um ensaio feito na piscina de sua mansão e chamou a atenção com sua boa forma.

Nos registros, a artista apareceu usando uma roupa de banho estilosa, de cor rosa pink, e chamou a atenção com suas curvas bem saradas. Com a barriga à mostra, ela provou ser dona de um abdômen desenhado.

"Em tudo na minha vida busquei “o melhor de mim”. O esporte me ensinou muito. Me lembro desde quando fazia esporte na adolescência, buscava focar nos treinos, chegar antes e sair depois, liderar o grupo, investir no tempo buscando fazer a diferença sem preguiça ou desculpas e mesmo nas perdas nunca desistir. Tudo o que aprendi naquela época, trouxe aprendizados pra vida inteira", refletiu ela sobre sua vida.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "60 aninhos parece que tem 20,que maravilha...", falaram outros.

Filhas de Solange Frazão surgem em foto rara com a musa fitness

A musa fitness Solange Frazão encantou ao compartilhar uma foto rara ao lado de suas duas filhas, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. O clique foi publicado pela famosa após ser questionada sobre as herdeiras.

Mãe de duas mulheres e de um homem, Lucca Frazão, a influenciadora revelou um pouco da personalidade das garotas ao ser questionada por uma pessoa se elas são parecidas com ela: fortes e decididas.

"Muito! Fortes, corajosas, decididas... Amo demais!", declarou Solange Frazão sobre as filhas, que são raramente expostas em sua rede social.