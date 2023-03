Só de lingerie, Simaria faz dancinha em novo vídeo e ostenta corpaço

Simaria surge com top nude e calcinha hot pants ao fazer dança dentro do seu quarto: 'Olha como ela está dançarina'

A cantora Simaria Mendes agitou as redes sociais neste sábado, 11, ao compartilhar um novo vídeo em seu perfil. Desta vez, a estrela ostentou seu corpaço escultural ao gravar uma dança enquanto um look mínimo.

Nas imagens, a artista dançou uma coreografia enquanto estava no quarto de sua mansão. Simaria apareceu usando apenas um top nude e calcinha preta no estilo hot pants.

Nos comentários, a estrela foi muito elogiada pelos fãs. “A mais gata”, disse um seguidor. “Linda e maravilhosa”, contou outro. “Mulherão”, comentou mais um.

Há pouco tempo, Simaria atraiu todos os olhares ao prestigiar 35º Prêmio Lo Nuestro, em Miami, nos Estados Unidos. A estrela apareceu com um look decotadíssimo e nada básico para ostentar a sua beleza impecável. Veja a foto aqui.

Simaria atrai os olhares ao usar vestido branco

A cantora Simaria Mendes esbanjou sensualidade nas redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a artista posou com um vestido branco ousado e decotadíssimo em fotos ao ar livre.

A beldade surgiu com um decote estourando e ousado ao usar um modelito justíssimo. O look destacou as curvas impecáveis da musa, que caprichou nas poses para destacar a sua beleza.