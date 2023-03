Simaria usa vestido branco com decote estourando em novas fotos

Simaria surge com decote poderoso ao usar vestido justíssimo ao seu corpo em novo ensaio fotográfico

A cantora Simaria Mendes (40) esbanjou sensualidade nas redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a artista posou com um vestido branco ousado e decotadíssimo em fotos ao ar livre.

A beldade surgiu com um decote estourando e ousado ao usar um modelito justíssimo. O look destacou as curvas impecáveis da musa, que caprichou nas poses para destacar a sua beleza.

Há pouco tempo, Simaria atraiu todos os olhares ao prestigiar 35º Prêmio Lo Nuestro, em Miami, nos Estados Unidos. A estrela apareceu com um look decotadíssimo e nada básico para ostentar a sua beleza impecável. Veja a foto aqui.

Simaria exibe fantasia ousada no carnaval

Em clima de carnaval na semana passada, a cantora Simaria (40) relembrou quando colocou uma fantasia mínima e ostentou a sua beleza deslumbrante. Nas fotos, Simaria apareceu com um shorts curtinho, de cintura alta e brilhante. Para completar o visual, ela colocou flores em seus seios para esconder sua intimidade e ainda terminou de decorar seu corpo com outras aplicações de flores.

“De outros carnavais”, disse ela na legenda.