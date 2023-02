Simaria usa apenas flores para esconder a sua intimidade em fantasia ousada

Simaria aparece com decote poderoso ao usar fantasia mínima em novas fotos: 'De outros carnavais'

A cantora Simaria (40) agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 20, ao mostrar fotos ousadas em clima de carnaval. A estrela relembrou quando colocou uma fantasia mínima e ostentou a sua beleza deslumbrante.

Nas fotos, Simaria apareceu com um shorts curtinho, de cintura alta e brilhante. Para completar o visual, ela colocou flores em seus seios para esconder sua intimidade e ainda terminou de decorar seu corpo com outras aplicações de flores.

“De outros carnavais”, disse ela na legenda. Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Essas fotos são perfeitas”, disse um seguidor. “Zero defeito”, contou outro. “Maravilhosa e linda”, declarou mais um.

A carreira solo de Simaria

Após o fim da dupla com a irmã, Simone, a cantora Simaria já está planejando como será a sua carreira solo. Nesta semana, ela contou ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que quer se dedicar à música latina. Ela contou que já está na fase de produção das novas músicas e está radiante com a nova fase na vida profissional.

Recentemente, Simone lançou a sua carreira solo e decidiu permanecer no gênero sertanejo.

SENSITIVA FAZ PREVISÃO PARA SIMARIA

Em entrevista na TV CARAS, Lene Sensitiva fez previsão para a vida da cantora Simaria. Ela contou que a estrela pode retomar a dupla com a irmã, Simaria, e ainda engravidar. “Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela.”

"Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, acrescentou.