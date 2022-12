Sensitiva faz previsão surpreende para Simaria: 'Não lute com isso'

Lene Sensitiva diz que o que pode acontecer na vida de Simaria Mendes no ano de 2023: 'Não segura, não'

O ano de 2023 pode ser agitado na vida da cantora Simaria Mendes (40). Lene Sensitiva esteve no estúdio da TV CARAS e fez previsões para a irmã de Simone Mendes (38). Depois de viver um período de términos em sua vida – com o fim do casamento e o encerramento da dupla sertaneja –, Simaria pode ter um ano de novidades!

Lene Sensitiva contou que Simaria pode retomar a dupla com a irmã, Simone, e também pode encontrar um novo amor e engravidar no próximo ano!

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, disse ela na TV CARAS.

E Simaria não é a única famosa que pode engravidar em 2023. Lene Sensitiva contou que Maiara (34) pode ter um filho nos próximos meses – e não será de Fernando Zor (38) -; Andressa Suita (34) pode ter uma filha em breve; Graciele Lacerda (42) pode realizar o sonho de engravidar de Zezé Di Camargo (60) em 2023; e Jojo Todynho (25) pode ter filhos gêmeos em breve. Será que tudo isso vai acontecer? Confira essas previsões e muito mais no vídeo abaixo!

Simaria aparece sem maquiagem na véspera de Natal

No último final de semana, a cantora Simaria Mendes fez uma rara aparição sem maquiagem nas redes sociais. Mesmo com um filtro, ela apareceu nos stories do Instagram sem make enquanto preparava a ceia de Natal para a sua família.

A artista surgiu com camiseta e os cabelos presos enquanto temperava o frango para assar. A estrela mostrou os temperos que gosta de colocar e ainda revelou que não teve tempo de fazer as unhas até agora.